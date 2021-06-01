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Российская газета

"РГ" публикует изменения в закон о военно-техническом сотрудничестве

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Источник изображения: rg.ru

Публикуемые изменения в Законе о Военно-Техническом сотрудничестве - прямое следствие недавнего Указа президента РФ о "Национальной авиационно-сервисной компании".

Тот Указ был подписан 26 апреля. Он определил эту компанию, входящую в структуру Ростеха, "государственным посредником, обеспечивающим комплексное сервисное обслуживание российской авиационной техники, отнесенной к продукции военного назначения". В документе отмечалось, что сделано это "в целях повышения эффективности военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами".

Не секрет, что экспорт российской военной техники, в том числе авиационной, идет неплохо. Но вот дальнейшее обслуживание уже проданных и поставленных заказчику боевых самолетов и вертолетов всегда было камнем преткновения. Трудно сказать почему, но даже простейший ремонт этой техники за рубежом всегда оборачивался массой бюрократических проблем. Сервисное обслуживание затягивалось.

Порой, на замену какой-нибудь детали уходили недели, хотя можно было это сделать за пару дней, а то и в течение суток. Естественно, такая ситуация вызывала постоянные нарекания.

С приданием "Национальной авиационно-сервисной компании" статуса госпосредника ( таким же статусом обладает "Рособоронэкспорт") должна кардинально измениться ситуация с обслуживанием и ремонтом наших боевых вертолетов и самолетов за рубежом.

Для иллюстрации ожидаемого эффекта можно привести пример "одного окна", активно внедряемого в гражданской жизни. Многие уже оценили удобство этой опции.

Гендиректором "Национальной авиационно-сервисной компании" стал бывший глава Ростехнадзора Алексей Алешин.

Обслуживание уже проданныхи поставленных заказчику боевых самолетов и вертолетов всегда было камнем преткновения

Появление нового игрока в сфере военно-технического сотрудничества потребовало внести изменения и в Федеральный закон об этом сотрудничестве (ФЗ от 19 июля 1998 года No 114-ФЗ).

В частности, подчеркивается, что "осуществление деятельности, связанной с сервисным обслуживанием вооружения и военной техники, без лицензии не допускается".


Сергей Птичкин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Компании
Ростехнадзор
РОЭ
Персоны
Алешин Алексей
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