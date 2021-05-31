ЦРУ поделилось снимком «позорной» для США монеты

В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США 30 мая обнародовали фото монеты, предназначенной на случай победы американских войск на Кубе в 1961 году.

«Монета была создана в предвкушении победы, но операция провалилась», — подчеркнули в ведомстве.

Памятный серебряный знак, который должен был вручаться после победы на Кубе, украшен изображением контура Острова свободы с десантником, идущим вперед мимо поверженного лидера Фиделя Кастро. На реверсе монеты изображен флаг Кубы и крест.

Также на монете выгравирована надпись на испанском и английском языках «Нет исхода, кроме победы».

В апреле 1961 года Соединенные Штаты попытались свергнуть действующую власть на Кубе, для чего на остров был высажен военный десант, состоявший из кубинских эмигрантов, которые действовали при поддержке авиации и флота США.

Однако благодаря быстрой реакции режима Фиделя Кастро кубинская армия в течение пяти дней смогла уничтожить и взять в плен вражеские войска.

Тогда власти Кубы оценили причиненный ущерб в $53 млн. Данная сумма через полтора года после случившегося была отправлена Вашингтоном в виде медикаментов и продовольственных продуктов в обмен на пленников.

16 апреля стало известно, что младший брат Фиделя Кастро Рауль Кастро покинул пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы. Во время VIII съезда партии в Гаване он подтвердил, что передает руководство партии молодому поколению, у которого «полно страсти и антиимпериалистического духа».

За день до этого опрошенные «Известиями» эксперты отмечали, что после смены партийного руководства Куба продолжит тесное сотрудничество с Россией и Китаем.