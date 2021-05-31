Сравнительная «прозрачность» учений НАТО, России и Беларуси

Несмотря на заявления представителей высшего военного руководства России и Беларуси о том, что совместные стратегические учения вооруженных сил союзных стран «Запад-2021» носят плановый и сугубо оборонительный характер, ажиотаж вокруг них набирает обороты.

В этом нет ничего удивительного, даже западные военные эксперты предсказывали именно такое развитие событий. Потому, что так уже было.

Обозреватель по вопросам национальной безопасности журнала «The National Interest», младший научный сотрудник Центра национальных интересов и аспирант Американского университета Марк Эпископос в свое время обращал внимание на то, что учения «Запад-2017» «были незамедлительно осуждены НАТО» и «учения «Запад-2021» … также будут объявлены Североатлантическим альянсом провокационными». Научный сотрудник Стэнфордского университета Стивен Пайфер (бывший посол США на Украине) тоже разделяет эту точку зрения. «Конечно же, как и прежде, речь будет идти о необходимости повышения транспарентности учений и тому подобных вещах», – добавляет он.

Ключевые слова здесь «также будут объявлены» и «как и прежде». То есть, так было всегда, так будет и дальше – не смотря ни на что! Реальная действительность не интересует никого, главное – проверенный годами и в разных странах алгоритм.

И вот, оправдывая ожидания экспертного сообщества, пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби на брифинге в начале мая спешит пояснить журналистам, чем же отличаются «учения НАТО у границ России» от «учений России на границах НАТО». Для примера он взял учения «Defender Europe 21» – крупнейшие за последние 25 лет учения в Европе, которые проходят на территории 16 государств НАТО.

По его словам, США и НАТО, в отличие от России и Беларуси, открыто говорят о целях и задачах проводимых ими военных учений. Все они являются оборонительными и направлены на «сдерживание агрессии».

Вот только поверить в эти слова не получается.

В рамках уже проведенных маневров «Swift Response» и «Immediate Response» (являются составными частями «Defender Europe 21») были отработаны воздушно-десантные операции в Эстонии, Болгарии и Румынии, а также высадка морского десанта на берег, что очень сложно охарактеризовать как сугубо оборонительные действия.

Не только поверить, но и проверить не удается.

Недавно пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску заявила: «Мы абсолютно транспарентны по поводу того, что делаем, и все страны имеют право тренировать свои войска». Абсолютно верно. Но есть один нюанс.

Согласно Венскому документу 2011 года, на учениях, где численность военнослужащих превышает 13 тысяч, в обязательном порядке должны присутствовать иностранные наблюдатели.

Участие в «Defender Europe 21» примут до 30 тысяч человек. Значит, Россия, Беларусь, страны-члены ОДКБ и другие имели право на приглашение в качестве наблюдателей. Но опытные натовские чиновники нашли простую схему для обхода юридических тонкостей – учения были разбиты на несколько относительно мелких маневров, например, таких как «Swift Response» и «Immediate Response».

Генерал Брис Удэ, заместитель начальника штаба Верховного командования НАТО в Европе, так и сказал: «Одномоментно в учениях принимать участие будет не более 9 тысяч военнослужащих».

Поэтому на вопрос о приглашении российских и китайских наблюдателей уже упомянутая Лунгеску не ответила.

А вот руководители учений «Запад», в отличие от руководителей «учения НАТО у границ России», традиционно приглашают иностранных наблюдателей.

Это, конечно же, мало помогает, потому что западные иностранные наблюдатели, как правило, ходят, смотрят, фотографируют, делают заявления об открытости и гостеприимстве принимающей стороны, а потом возвращаются домой и публикуют тексты, написанные еще до убытия на учения, – с обвинениями в «агрессивности характера» и «непрозрачности». Традиция есть традиция.

Вспоминается окончание учений «Запад-2017», когда польские, прибалтийские и украинские журналисты ринулись на поиски «российских войск в белорусских лесах», – они ведь там обязательно должны были остаться! Не нашли, но алгоритм выполнили.

В этом году «Запад-2021» не станут исключением. Для наблюдения за ними также обязательно пригласят и наблюдателей, и тех же журналистов. Им многое покажут, расскажут, и многое сделают, потому, что в России и Беларуси принято доверять в первую очередь делам, а потом уже – словам.

Владимир Вуячич