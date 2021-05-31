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Российская газета

Кого освободят от прохождения медосмотра в военкомате

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Прохождение медкомиссии призывниками в Москве
Прохождение медкомиссии призывниками в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

"Российская газета" публикует документ, призванный упростить жизнь гражданам призывного возраста, которым закон предоставляет отсрочку от армии или вовсе освобождает от военной службы по не связанным с их здоровьем основаниям.

Этим людям уже не придется проходить обязательное медицинское освидетельствование в военкомате. Встреча с "призывными" врачами ждет лишь тех, кто посчитает ее необходимой и подаст заявление в комиссариат. Соответствующая норма теперь прописана в Законе "О воинской обязанности и военной службе".

Кому-то может показаться, что речь идет о несущественной корректировке призывного законодательства. Мол, какая разница, придется молодому человеку ходить по врачам или нет. Главное, что никто не ставит под сомнение его право на отсрочку или освобождение от военной службы. На самом деле эти изменения касаются множества людей, причем не только призывников. Объясним почему.

В России узаконены десятки оснований не направлять человека в армию. Помимо плохого здоровья, это и получение образования, и семейные обстоятельства, когда, к примеру, призывник является многодетным отцом или в одиночку воспитывает малолетнего ребенка-инвалида, либо назначен опекуном несовершеннолетних сестры, брата... Список можно продолжить.

Раньше все эти обстоятельства не исключали обязательного медицинского освидетельствования гражданина. То есть врачи прекрасно знали, что на службу человек в любом случае не пойдет, но были вынуждены тратить время на его обследование. Учитывая, что в каждую призывную кампанию таких парней по всей стране набирались десятки тысяч, на проверку их здоровья суммарно уходили не дни - недели.

Теперь это время доктора смогут тратить по прямому назначению - более основательно обследовать завтрашних солдат. И тщательно "выбраковывать" тех, кому по состоянию здоровья казарма противопоказана.

Важно, что при этом парней с отсрочкой никто не лишил возможности обратиться за помощью к "призывному" врачу. Есть какие-то сомнения и вопросы к медикам - обращайтесь. Имеете на это право.


Юрий Гаврилов

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