Турция готова продать России свои беспилотники

Россия остается одним из главных экспортеров оружия в мире. Но это не мешает ей проявлять интерес к турецкому оружию, в частности беспилотникам.

Турция, как пишет National Interest, стала крупным производителем и оператором беспилотных воздушных систем. Но теперь она еще и становится крупным продавцом такого оборудования. Компания Turkish Aerospace Industries начала разработку беспилотников в 2013 году, когда отношения Анкары с Вашингтоном начали ухудшаться.

В результате появились Anka-S, которые могут послужить аналогом аппаратов Reaper, стоящих на вооружении ВВС США. Примерно 8 метров длиной 180-килограммовый турецкий беспилотник оснащен радаром с синтезированной апертурой, обратным SAR-радаром, а также системой, которая обнаруживает и идентифицирует движущиеся наземные цели. Системой можно управлять с помощью спутника.

Турецкие вооруженные беспилотники даже ответственны за уничтожение многочисленных сирийских систем ПВО, изготовленных в России. Но это не мешает Москве интересоваться покупкой турецких беспилотников.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что не видит никаких проблем в продаже турецких беспилотников, оружия или военного оборудования России. «Турция продает свои беспилотники тому, кому они нужны», - сказал он.