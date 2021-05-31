Войти
Военно-промышленный курьер

Турция готова продать России свои беспилотники

613
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Россия остается одним из главных экспортеров оружия в мире. Но это не мешает ей проявлять интерес к турецкому оружию, в частности беспилотникам.

Турция, как пишет National Interest, стала крупным производителем и оператором беспилотных воздушных систем. Но теперь она еще и становится крупным продавцом такого оборудования. Компания Turkish Aerospace Industries начала разработку беспилотников в 2013 году, когда отношения Анкары с Вашингтоном начали ухудшаться.

В результате появились Anka-S, которые могут послужить аналогом аппаратов Reaper, стоящих на вооружении ВВС США. Примерно 8 метров длиной 180-килограммовый турецкий беспилотник оснащен радаром с синтезированной апертурой, обратным SAR-радаром, а также системой, которая обнаруживает и идентифицирует движущиеся наземные цели. Системой можно управлять с помощью спутника.

Турецкие вооруженные беспилотники даже ответственны за уничтожение многочисленных сирийских систем ПВО, изготовленных в России. Но это не мешает Москве интересоваться покупкой турецких беспилотников.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что не видит никаких проблем в продаже турецких беспилотников, оружия или военного оборудования России. «Турция продает свои беспилотники тому, кому они нужны», - сказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
Anka-S БПЛА
MQ-1 Predator
Компании
TAI
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.01.2021
Sasapost (Египет): рынок вооружений на Ближнем Востоке в 2020 году. Цифры, которые от вас скрывали правители
09.11.2020
Страшный рой. Чем опасна стая дронов для русских танков
11.06.2020
«Байрактары» против «Панцирей»
17.03.2020
Использование ударных дронов в Идлибе: какие выводы может сделать Россия
08.04.2019
Воздушный робот для Малайзии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 14:55
  • 4
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 31.05 14:52
  • 1
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула покупать военную технику у России
  • 31.05 13:42
  • 69
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 31.05 12:33
  • 0
В России начали разработку бронеавтомобиля на дистанционном управлении
  • 31.05 10:12
  • 2
Разные калибры: РФ делает ставку на высокоточное оружие большой дальности
  • 31.05 09:14
  • 41
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 30.05 21:43
  • 7
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В
  • 30.05 21:10
  • 47
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 30.05 20:18
  • 29
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 30.05 16:01
  • 14
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 30.05 05:53
  • 19
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 29.05 18:04
  • 6
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 29.05 17:30
  • 2
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 29.05 10:23
  • 5
Путин сообщил о нехватке военно-транспортных самолетов у Минобороны
  • 29.05 09:25
  • 139
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году