Мантуров заявил о подготовке истребителя Су-57 к модернизации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — РИА Новости. Предприятия российского ВПК и профильные ведомства прорабатывают проект модернизации истребителя пятого поколения Су-57, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем и готовимся. <...>. Это постоянный процесс", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканале "Россия 1".

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году.

Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").

Контракт на поставку ВКС 76 истребителей подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину для российской армии поставили в 2020-м.