Вице-премьер Борисов назвал цели модернизации Вооруженных сил России

Модернизация российской армии производится исключительно в оборонительных целях. Такое уточнение в воскресенье, 30 мая, сделал вице-премьер России Юрий Борисов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Наша задача — обеспечить гарантированную безопасность страны, мы не собираемся кого-то завоевывать. И делать это надо эффективно и дать понять всем, кто хочет посягнуть на наши территории, что это очень опасное занятие — ходить к нам с такими мыслями и намерениями», — заявил заместитель главы правительства.

25 мая президент России Владимир Путин сообщил, что, несмотря на пандемию, все плановые мероприятия в российской армии в прошлом году были выполнены в полном объеме. Он уточнил, что эта информация подтверждена проверками, которые были проведены во всех военных округах и на Северном флоте.

Ранее, 20 мая, Путин заявил, что за счет рачительного отношения к финансам и развития науки в стране появляются новые авиакомплексы, которым нет аналогов в мире, а также боевые надводные и подводные корабли. На сегодняшний день стране удается на должном уровне поддерживать вооруженные силы, не «милитаризируя бюджет», подчеркнул глава государства.

9 мая минобороны Финляндии опубликовало доклад о работе военной разведки страны, в котором говорится о том, что Россия готовится к применению войск в Европе. Также авторы доклада заявляют об усилении напряженности в Европе из-за «возвращения к силовой политике».

Запад неоднократно выражал обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании российских военных сил вдоль границы с Украиной. Стороны обсуждали «агрессивное наращивание военной мощи вдоль украинских границ и в оккупированном Крыму». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку данные действия никак им не угрожают.