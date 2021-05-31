Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны

Недавно известный российский артист и композитор Юрий Лоза уже высказывался о новоиспеченном генерале МВД России Ирине Волк. А сейчас, похоже, вернулся к теме недовольства молодыми женщинами в генеральских погонах. Правда, уже несколько в другом ключе.

Лоза считает, что дослужиться молодой женщине до генеральских погон можно только в МВД, а вот в армии таких вариантов нет. Однако практика показывает обратное. В пример он приводит пресс-секретаря Министерства обороны России Дарью Затулину, которая в 2014 году получила генеральский чин и должность Действительного государственного советника Российской Федерации III класса. Стоит отметить, что на момент получения звания генерал-майора ей было всего 27 лет.

Бывшая пресс-секретарь Министерства обороны Российской Федерации Дарья Затулина (с) MGIMO Journal

В свою очередь, сама Дарья Затулина в Телеграм-канале "Умный утренний кофе" разъяснила исполнителю русского варианта "Boat on The River" Юрию Лозе, "как такое получилось" - про свои чин и службу:

Интересно, что с 2012 года тема введения гражданского аналога военной формы для госслужащих Минобороны не даёт никому покоя. Вот и вчера, видимо, под праймериз, в которых участвует Константин Затулин (больше мне связать это не с чем, в публикации даже фото не мое, а действующего пресс-секретаря ведомства), талантливый исполнитель русского варианта песни "Boat on The River" удивился полученному мною в 27 лет чину. После стольких дискуссий путать гражданский погон и военный можно только намеренно, однако за все время своей работы пресс-секретарем Министра Обороны мне довелось носить форму только с "чистым" погоном, так уж получилось (грамотный журналист найдёт фотографии). Чин мне присвоили в 2014 году - государственный советник 3 класса, что соответствует должности начальника отдела, коим я и являлась, и позволяет претендовать на эту должность в других ведомствах. Финансовых бонусов и надбавок не несёт. Я никогда не комментировала эти высказывания, но по прошествии стольких лет тема воскресла ради того, чтобы уколоть моего отца. Бесконечное обсуждение прекрасных дам из всевозможных ведомств попахивает отвратительным шовинизмом либо отработкой грязного "заказа". Почему Вы не ставите в пример страны, где министр обороны - женщина? В свои молодые годы никого не смею поучать и наставлять, но уверенна что нападать (пусть и вербально) на представительниц прекрасного пола - точно не методы настоящего мужчины и офицера!

Будут вопросы - обращайтесь, меня можно найти в социальных сетях под моей фамилией.

Со стороны bmpd заметим, что, на основании наших профессиональных впечатлений и опыту взаимодействия Центра АСТ с Министерством обороны, Дарья Затулина, без сомнения, являлась лучшим пресс-секретарем военного ведомства России с момента его образования в марте 1992 года.