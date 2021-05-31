Мантуров заявил, что предприятия промышленности готовятся к модернизации Су-57

По словам главы Минпромторга РФ, "это постоянный процесс"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Оборонно-промышленный комплекс готовится к новому этапу модернизации российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-1" в интервью для передачи "Москва. Кремль. Путин".

"Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем и готовимся над новым этапом модернизации. Это постоянный процесс", - заявил Мантуров, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

В свою очередь заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов пояснил, что задача ОПК - обеспечить гарантированную безопасность страны. "Мы не собираемся кого-то завоевывать", - отметил он.

По словам главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, предприятия оборонно-промышленного комплекса успешно работают в условиях санкций. Он признался, что поначалу санкции мешали работе, а теперь мотивируют к тому, чтобы отечественная продукция была лучше зарубежных аналогов.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. К концу 2024 года ВКС получат 22 единицы Су-57, а к 2028 году их количество в вооруженных силах будет доведено до 76 единиц.