Минобороны планирует проводить экскурсии под водой в новом музее ВС РФ

Президент России Владимир Путин ранее одобрил проект музейного комплекса

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ планирует проводить подводные экскурсии в новом музейном комплексе вооруженных сил, который создается в парке "Патриот". Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия-1" в интервью для передачи "Москва. Кремль. Путин" .

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил проект музейного комплекса, который представил ему Шойгу. Министр обороны рассказал, что на экспозиции планируется представить 740 тыс. экспонатов на площади 150 тыс. кв. м. По словам министра, здание музея будет представлять собой наложенные друг на друга звезды.

"В каждом из этих лучей (крыльев корпуса - прим. ТАСС) примерно раз в полгода будет меняться экспозиция. Может появиться и Бородинское сражение со всеми редутами. И, естественно, с теми артефактами, которые хранятся с тех времен 1812 года - со знаменами, с оружием, с формой одежды, с теми самыми пушками. Может появиться и Совет в Филях в том числе. Здесь может быть и фрагмент Сталинградской битвы. А также все, что связано с морем, с водой, под водой: и водолазное снаряжение, и оружие, и мины разных времен, и торпеды. Надеемся, получится сделать и экскурсии под водой", - сказал Шойгу в интервью Павлу Зарубину.

По данным телеканала, музей планируется построить к 80-летию Победы.