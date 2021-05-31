Планы усиления артиллерии германской армии

Как сообщает сетевое издание "EDR On-Line" в материале Paolo Valpolini "Future Artillery Conference: Germany details future acquisitions", на состоявшейся с 24 по 26 мая 2021 года виртуальной конференции Future Artillery Conference полковник германской армии Юрген Шмидт, руководитель боевого управления германского федерального оборонного закупочного ведомства BAAINBw, изложил перспективные планы усиления немецкой артиллерии.

155-мм/52 самоходные гаубицы PzH 2000А1 - нынешняя основа артиллерии германской армии (с) Бундесвер

В настоящее время германский Бундесвер имеет на вооружении три артиллерийские системы - на батальонном уровне 120-мм минометы Tampella финского производства еще 1960-х годов, в буксируемых или самоходных (в основном на базе устаревшего гусеничного БТР М113) исполнениях; на бригадном уровне 101 (в строю) самоходная гаубица PzH 2000А1 калибра 155-мм/52; и 38 боевых машин М270А1 американской 227-мм РСЗО MLRS. На конференции было сообщено, что планируется модернизация САУ PzH 2000А1 и РСЗО MLRS германской армии с установкой на них, в частности, модифицированных систем управления огнем.

Основным направлением развития германской артиллерии станет, по заявлению полковника Юргена Шмидта, восстановление в Бундесвере дивизионной артиллерии. В каждой из трех дивизий германской армии (1-я и 10-я танковые дивизии и дивизия быстрого реагирования) будет сформирован артиллерийский полк, основой которого станут 155-мм/52 гаубицы на колесном шасси (рангее входившие в состав дивизий Бундесвера артиллерийские полки были расформированы в 2003-2004 годах).

В декабре 2020 года Бундесвер выпустил документ Zukünftiges System Indirektes Feuer mittlerer Reichweite ("Перспективная система непрямого огня средней дальности"), определяющий требования к перспективной 155-мм/52 гаубице на колесном шасси. Официальный запрос предложений к промышленности будет выпущен, видимо, в 2022 году. Требования включают высокую дальность стрельбы и полностью необитаемое автоматизированное боевое отделение, что должно сократить общий экипаж САУ до двух-трех человек (при этом рассматривается возможность использования двух экипажей на одну САУ). В качестве базы должно быть использовано шасси колесного БТР Boxer (8х8) или автомобильное. Всего, согласно Шмидту, планируется приобрести около 120 самохрдных гаубиц на колесном шасси.

Видимо, представленный недавно группой Rheinmetall образец 155-мм/52 автоматизированной самоходной гаубицы с новым боевым отделением на шасси 10х10 нового семейства военных грузовых автомобилей Rheinmetall MAN HX3 представляет собой предложение Rheinmetall на данный планируемый тендер министерства обороны ФРГ. В свою очередь компания Krauss-Maffei Wegmann (КMW) уже несколько лет назад разработала вариант 155-мм/52 самоходной гаубицы со своим боевым отделением AGS на базе БТР Boxer.

Также на конференции было сообщено, что германская промышленность при поддержке BAAINBw на более отдаленную перспективу работает над созданием 155-мм гаубицы с длиной ствола 60 калибров, однако использование такой системы на колесном шасси невозможно.

Также для перспективной дивизионной артиллерии предполагается приобрести 30 новых ракетных систем на колесном шасси, работа по их приобретению будет начата "через два года" [видимо, скорее всего имеется в виду приобретение американских систем М142 HIMARS, в том числе с возможностью применения перспективных американских ракет меньшей дальности PrSM. - bmpd].

Что касается замены нынешней 120-мм минометной системы, Германия рассматривает вариант самоходного миномета на колесном шасси, причем платформа БТР Fuchs (6×6) находится на стадии оценки. "Решение о типе миномета будет принято позже", - добавил полковник Шмидт, заявив, что Бундесвер намерен приобрести 100 таких новых систем. На одном из слайдов, показанных во время презентации на конференции, был изображен одноствольный миномет на поворотной дистанционно управляемой платформе.