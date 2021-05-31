В Турции начнется строительство второго «Босфора»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что церемония начала строительства канала «Стамбул» в обход пролива Босфор намечена на конец июня 2021 года.

Об этом сообщило агентство Anadolu.

«Безусловно, найдутся те, кто выразит обеспокоенность этим проектом», — цитирует агентство Эрдогана.

По словам президента Турции, строительство канала повысит геостратегическую значимость Стамбула. Президент также добавил, что на правом и левом берегах канала будут построены два города.

Проект канала «Стамбул» был анонсирован Эрдоганом в 2011 году. Канал призван стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула, соединяющей Черное и Мраморное моря. В декабре 2019 года президент Турции заявил, что морское сообщение через канал не будет подпадать под действие конвенции Монтрё.

Конвенция, принятая в 1936 году на конференции в городе Монтрё (Швейцария), сохранила свободу прохода через проливы только за торговыми судами. Режим прохода для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств различается. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.