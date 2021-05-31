Ракета новой системы американской ПРО улетела не туда

В США завершились неудачей испытания системы противоракетной обороны (ПРО) морского базирования. Учебную цель поразить не удалось — выпущенные по ней ракеты промахнулись.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Агентство по противоракетной обороне при Министерстве обороны США, в ходе учебных стрельб американский военный корабль не смог перехватить испытательную цель — баллистическую ракету средней дальности.

«Цель испытания заключалась в том, чтобы продемонстрировать способность корабля Aegis с системой защиты от баллистических ракет обнаруживать, отслеживать, поражать и перехватывать цель баллистической ракеты средней дальности залпом из двух ракет Standard Missile-6 (SM-6) Ракеты Dual II», — говорится в сообщении.