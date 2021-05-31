Войти
Военно-промышленный курьер

Ракета новой системы американской ПРО улетела не туда

489
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В США завершились неудачей испытания системы противоракетной обороны (ПРО) морского базирования. Учебную цель поразить не удалось — выпущенные по ней ракеты промахнулись.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Агентство по противоракетной обороне при Министерстве обороны США, в ходе учебных стрельб американский военный корабль не смог перехватить испытательную цель — баллистическую ракету средней дальности.

«Цель испытания заключалась в том, чтобы продемонстрировать способность корабля Aegis с системой защиты от баллистических ракет обнаруживать, отслеживать, поражать и перехватывать цель баллистической ракеты средней дальности залпом из двух ракет Standard Missile-6 (SM-6) Ракеты Dual II», — говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
SM-6
Иджис
Проекты
Военные учения
Похожие новости
21.01.2019
Звездные войны: в США придумали, как противостоять России
26.04.2017
Трамп готовит американский флот для противостояния с Китаем
18.01.2016
История создания и строительства авианесущих кораблей СССР и России глубоко драматична и во многом трагична
12.02.2014
Система «Иджис» - самая мощная и боеготовая из трех региональных компонентов ПРО США
28.12.2011
Безопасность в Европе: вместо надежд – разочарования
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 14:55
  • 4
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 31.05 14:52
  • 1
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула покупать военную технику у России
  • 31.05 13:42
  • 69
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 31.05 12:33
  • 0
В России начали разработку бронеавтомобиля на дистанционном управлении
  • 31.05 10:12
  • 2
Разные калибры: РФ делает ставку на высокоточное оружие большой дальности
  • 31.05 09:14
  • 41
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 30.05 21:43
  • 7
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В
  • 30.05 21:10
  • 47
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 30.05 20:18
  • 29
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 30.05 16:01
  • 14
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 30.05 05:53
  • 19
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 29.05 18:04
  • 6
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 29.05 17:30
  • 2
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 29.05 10:23
  • 5
Путин сообщил о нехватке военно-транспортных самолетов у Минобороны
  • 29.05 09:25
  • 139
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году