Китайцы строят в космосе свою МКС

Китайский космический грузовой корабль «Тяньчжоу-2» осуществил успешную стыковку с базовым модулем создаваемой космической станции «Тяньхэ», сообщили местные СМИ со ссылкой на Национальное космическое управление КНР.

Грузовик доставил на модуль скафандры, оборудование и топливо для будущей орбитальной станции, которую планируется достроить в 2022 году.

Базовый модуль будущей китайской орбитальной станции был запущен в апреле текущего года, всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года. Планируется, что на орбиту выведут два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому, запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля. В июне пилотируемый «Шэньчжоу-12» должен доставить на «Тяньхэ» трех космонавтов для сборки и подключения доставленного оборудования.

Общий вес станции после завершения ее строительства составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции. Китайская станция будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.