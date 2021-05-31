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ТАСС

В России испытали ракетный двигатель с рекордной длительностью работы

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Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА)
Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА)
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Он работал более 3 тыс. секунд

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Новый ракетный двигатель смог работать на испытаниях более 3 тыс. секунд, что является рекордным показателем. Об этом сообщил главный конструктор АО "КБ Химавтоматики" Виктор Горохов в эфире передачи "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

"Мы проводили такой длительностью испытания, и двигатель работал не только 750 секунд за один пуск, а работал более 3 тыс. секунд", - сказал Горохов.

По его словам, новое изделие устроено по замкнутой схеме, что делает его самым экономичным в мире среди всех кислородно-керосиновых двигателей.

На данный момент на первых ступенях ракет при выведении в космос двигатели работают около 140 секунд, а ресурсные испытания двигателей третьих ступеней ракет как правило не длятся более 280 секунд.

АО "Конструкторское бюро химавтоматики" находится в Воронеже и является разработчиком ракетных двигателей для вторых и третьих ступеней большинства отечественных космических ракет-носителей, в том числе КБ занимается разработкой двигателя РД0124 МС для второй ступени перспективной ракеты "Союз-5".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КБХА
Проекты
Союз-5 РН
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