Ученые научили робота-андроида выражать эмоции

Разработчики из лаборатории креативных машин в Колумбийском инженерном институте в течение пяти лет работали над созданием EVA — автономного робота-андроида с выразительным лицом, которое реагирует на мимику людей и воссоздает эмоции благодаря искусственному интеллекту (ИИ), сообщил сайт Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Как рассказал Ход Липсон, преподаватель и робототехник в области искусственного интеллекта и цифрового производства, однажды он заметил, что в продуктовом магазине запасы продуктов пополняют роботы с именными табличками, а на некоторых были шапочки ручной вязки. «Люди, казалось, очеловечивали своих коллег-роботов, давая им имена, заботясь о них. Это заставило нас задуматься, если глаза и одежда работают, почему бы не создать робота с супервыразительным и отзывчивым человеческим лицом?» — поделился Ход.

Из металла или твердого пластика, из которых десятилетиями производились роботы, создать эластичную и податливую субстанцию было непросто. Роботизированное оборудование также было грубым и неповоротливым для работы — микросхемы, датчики тяжелы и громоздки. Сначала робота создали как бюст с лицом, похожим на исполнителей группы Blue Man.

EVA может выразить шесть основных эмоций: гнев, отвращение, страх, радость, печаль и удивление, а также множество более тонких эмоций, используя искусственные «мышцы», которые задействуют определенные точки на лице робота, имитируя движения более 42 крошечных мимических мышц человеческого лица.

«Самой большой проблемой было создание системы, которая могла бы поместиться в пределах человеческого черепа, в то же время оставаясь функциональной, чтобы производить широкий спектр мимических выражений», — пояснил студент-старшекурсник Занвар Фарадж, возглавивший группу разработчиков.

Решить проблему помогла 3D-печать для изготовления деталей сложной формы, которые легко интегрировались с черепом робота. EVA использует искусственный интеллект глубокого обучения, чтобы «читать», а затем отражать выражения лиц людей в непосредственной близости от робота.

Изобретатели отмечают, что EVA — лабораторный эксперимент, и одна только мимика еще далека от сложных способов общения людей с помощью выражения лица. Но такие технологии могут когда-нибудь иметь большие перспективы. Например, роботы, способные реагировать на широкий спектр мимики и движений человека, были бы полезны на рабочих местах, в больницах, школах и домах.

Ирма Каплан