Хорватия меняет МиГ-21 на Rafale

Хорватия вскоре будет обладать одними из самых передовых военно-воздушных сил на Балканах. Вчера, 29 мая, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил о том, что правительство приняло решение о закупке 12 подержанных истребителей Dassault Rafale.

Для ВВС Хорватии планируется приобрести 12 истребителей Rafale, обновленных до новейшей на сегодняшний день версии F3-R. Стоимость сделки оценивается в €1 млрд. В эту стоимость также включены обучение, запчасти и вооружение.

Истребители Dassault Rafale Источник изображения: twitter.com/VladaRH

Первая шестерка истребителей должна прибыть в Хорватию в 2024 году. Еще шесть – годом позже. ВВС получат десять одноместных и два двухместных Rafale. На вооружении они заменят морально устаревшие советские МиГ-21.

МиГ-21 ВВС Хорватии Источник изображения: thedrive.com

ВВС Хорватии обновят свой истребительных парк с третьей попытки. В 2006 году Минобороны Хорватии объявляло тендер на закупку истребителей, но двумя годами позже отменило его из-за недостатка средств. В 2018 году Хорватия провела тендер, победителем которого были названы подержанные истребители -16 Barak из состава ВВС Израиля. Эта сделка сорвалась из-за того, что США не дали своего согласия на передачу «самолетов с израильским оборудованием». Известно, что ВВС Хорватии имеют в своем составе чуть более десятка боеспособных истребителей МиГ-21 различных модификаций (в том числе учебно-боевых).

Rafale — многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation в 80-е годы. Первый полёт истребителя состоялся в 1986 году, в 2004 году он поступил на вооружение ВМС, а двумя годами позже — ВВС Франции. В 2017 году Минобороны Франции официально одобрило программу разработки истребителя Rafale модификации F4.