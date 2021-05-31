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Российская газета

Военные химики РФ установили мировой рекорд

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

На армейском этапе конкурса "Безопасная среда" в Костроме курсанты академии РХБЗ имени маршала Тимошенко установили мировой рекорд.

На этапе индивидуальной гонки курсанты преодолели трассе полигона Песочное быстрее, чем это в разные годы делали военные из Азии, Африки и стран СНГ, сообщили в Минобороны России.

Для преодоления всех препятствий на замкнутом маршруте протяженностью 5500 метров и выполнения всех заданий российским курсантам понадобилось менее получаса. Они выполнили 26 нормативов по специальной подготовке, радиационной, химической и бактериологической защите. В частности, провели поиск радиоактивных источников, химическую разведку, специальную обработку, прошли огненно-штурмовую полосу.

Соревнования включают в себя три этапа: индивидуальная гонка, огневая подготовка и эстафета. Последний - самый зрелищный: участники должны обнаружить источник радиоактивного заражения, обработать технику и преодолеть различные препятствия.


Антон Валагин

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