Daily Mail сообщила о первой атаке автономных дронов на пехоту

Британская газета Daily Mail со ссылкой на собственные источники и отчет ООН рассказала о первом случае применения против пехоты полностью автономных дронов, начиненных взрывчаткой.

Как сообщило издание 28 мая, инцидент с квадрокоптерами Kargu-2 произошел в Ливии в марте 2020 года, но информация о нем появилась только сейчас.

В материале говорится, что сообщения о первой атаке дронов без участия диспетчера имеют огромное значение для военных. Дело в том, что искусственный интеллект пока не настолько развит, чтобы отличить солдата, например, от фермера.

«Так фермеры могут взять в руки винтовку, чтобы защитить свою землю, а солдаты могут использовать грабли, чтобы опрокинуть орудийную башню. <…> До сих пор сложно даже адекватно различать разные виды техники», — приводит издание слова эксперта.

Как говорится в публикации, применение автономного оружия привело к «значительным потерям», однако подтвержденных смертельных случаев не было.

7 мая сообщалось, что группа вооруженных людей атаковала отель «Коринтия» в Триполи, в котором расположена штаб-квартира Президентского совета Ливии.