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Известия.ru

Двигатель многоразовой ракеты «Амур-СПГ» испытают к ноябрю 2025 года

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

Первый опытный метановый двигатель для новой многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ» изготовят и испытают к ноябрю 2025 года, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

Госкорпорация «Роскосмос» заключила контракт с КБ химавтоматики на сумму 6,3 млрд рублей в марте 2020 года. Согласно сделке, от исполнителя требуется изготовление и испытание восьми опытных кислородно-метановых двигателей РД-0169. Первый компания постановила создать к ноябрю 2023 года, еще три — к ноябрю 2024 года и четыре — к ноябрю 2025 года.

В обновленном сроке окончания изготовления и испытания всех восьми опытных двигателей стал ноябрь 2025 года.

17 января стало известно, что российский многоразовый ракетный двигатель, который создается для новой ракеты-носителя «Амур-СПГ», будет работать на метане, а также сможет летать до 50 раз.

Двухступенчатая ракета среднего класса «Амур-СПГ», первый пуск которой с космодрома Восточный был запланирован на 2026 год, будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе — метане.

Планируется, что она придет на смену эксплуатирующимся в настоящее время ракетам «Союз-2».

В октябре прошлого года отмечалось, что в ракетно-космическом центре «Прогресс» стартовали работы по эскизному проектированию российской многоразовой ракеты «Амур».

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Страны
Россия
Компании
КБХА
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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