Фигуру «Бриллиант 360» сняли на видео из кабины истребителя ВМС США

В сети появилось видео из кабины экипажа одного из истребителей F/A-18 Super Hornet пилотажной группы ВМС США Blue Angels. Ролик опубликован в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Визитной карточкой Blue Angels является работа на минимальной дистанции между самолетами.

На ролике запечатлен тренировочный полет над авиабазой Эль-Сентро в Калифорнии, а также выполнение самолетами фигуры «Бриллиант 360».

В паблике отмечается, что дистанция между истребителями составляет около 30 см.

Ранее, 27 мая, были опубликованы кадры из кабины одного из бомбардировщиков Ту-22м3, которые проводят плановые учебные полеты над восточной частью Средиземного моря в сопровождении российских истребителей Су-35.