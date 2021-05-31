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Известия.ru

Фигуру «Бриллиант 360» сняли на видео из кабины истребителя ВМС США

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В сети появилось видео из кабины экипажа одного из истребителей F/A-18 Super Hornet пилотажной группы ВМС США Blue Angels. Ролик опубликован в Telegram-канале «Военный обозреватель».


Визитной карточкой Blue Angels является работа на минимальной дистанции между самолетами.

На ролике запечатлен тренировочный полет над авиабазой Эль-Сентро в Калифорнии, а также выполнение самолетами фигуры «Бриллиант 360».

В паблике отмечается, что дистанция между истребителями составляет около 30 см.

Ранее, 27 мая, были опубликованы кадры из кабины одного из бомбардировщиков Ту-22м3, которые проводят плановые учебные полеты над восточной частью Средиземного моря в сопровождении российских истребителей Су-35.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-18
Super Hornet
Су-35
Ту-22М
Проекты
Военные учения
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