Космический грузовик "Тяньчжоу-2" состыковался с базовым модулем станции

По данным агентства "Синьхуа", стыковка продолжалась около восьми часов

ПЕКИН, 30 мая. /ТАСС/. Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-2" совершил успешную стыковку с базовым модулем "Тяньхэ" орбитальной станции КНР. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Управление программы пилотируемых полетов КНР.

Как передает агентство, стыковка продолжалась около восьми часов и завершилась в 05:01 по местному времени (00:01 мск).

После "Тяньчжоу-2" Китай планирует отправить к станции при помощи ракеты "Чанчжэн-2-эф" пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя тайкунавтами (так в Китае называют космонавтов). Его стыковка с базовым модулем "Тяньхэ" сделает станцию обитаемой.

29 апреля Китай при помощи носителя "Чанчжэн-5Б" вывел на орбиту главный модуль национальной космической станции. Запуск был объявлен успешным.

Китайская станция будет находиться на высоте от 340 до 450 км и, как ожидается, прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех космонавтов (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составит 66 тонн, объем отсеков достигнет 110 куб. м. Ожидается, что станция заработает в 2022 году и, как обещают китайские власти, будет доступна для международных проектов.