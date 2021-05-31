Оригинал взят у коллеги dambiev в Возобновлены огневые испытания первой украинской САУ "Богдана"

Как сообщают украинские СМИ на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области возобновлены огневые испытания украинской 155-мм самоходной гаубицы "Богдана". Из нее уже произвели более 50 выстрелов.

САУ 2С22 "Богдана" разрабатывается силами [Краматорского завода тяжёлого станкостроения - КЗТС] и "КрАЗ", который ныне проходит процедуру банкротства. Из-за проблем с покупкой боеприпасов для САУ и бюрократических процедур государственные испытания не проводились с 2019 года. С момента первой презентации этой САУ широкой публике было сделано лишь 7 выстрелов до проведения нынешних испытаний. Производится на базе шасси КрАЗ-63221, которое может быть заменено на другое из-за банкротства производителя. Дальность выстрела - 40 км обычным снарядом и до 60 км активно-реактивным снарядом. На данный момент существует в одном испытательном экземпляре.