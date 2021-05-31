Китайский «Тяньчжоу-2» состыковался с базовым модулем орбитальной станции

Китайский космический грузовой корабль «Тяньчжоу-2» состыковался с базовым модулем орбитальной станции. Об этом в субботу, 29 мая, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на канцелярию программы пилотируемой космонавтики КНР.

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-7» с орбитальным грузовиком состоялся в пятницу, в 20:55 по местному времени (15.55 мск субботы) с космодрома «Вэньчан» на китайском острове Хайнань. Отмечается, что курьерский корабль «Тяньчжоу-2» успешно отделился и вышел на орбиту.

Стыковка произошла в 5:01 (0:01 мск).

Задача грузовика — доставить на орбиту 1,95 т топлива, а также 4,69 т прочих грузов. Последние включают необходимые экипажу в составе трех человек вещи для нахождения на строящейся станции на протяжении трех месяцев. Среди них — два скафандра для выхода в открытый космос. Грузовой корабль также задействуют в технических экспериментах для выявления его возможностей в космосе.

19 мая стало известно, что запуск «Тяньчжоу-2» перенесли с 20 мая по техническим причинам.

Китайская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса семейства «Чанчжэн» представляет новую линейку китайских ракет-носителей, использующих экологически чистые компоненты ракетного топлива: жидкий кислород и керосин.

«Чанчжэн-7» позволит выводить на околоземную орбиту космические аппараты весом до 13,5 т, на солнечно-синхронную орбиту — до 5,5 т — и до 7 т на геопереходную орбиту.

Первый запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-7» состоялся 25 июня 2016 года с китайского космодрома Вэньчан.