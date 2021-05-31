Пушков назвал главную опасность США

Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая в своем Telegram-канале назвал главную опасность, которая исходит от Соединенных Штатов.

По словам сенатора, в настоящее время США активно вооружаются, поскольку «обеспечить свою гегемонию финансовыми, экономическими, информационными и дипломатическими средствами они уже не в состоянии». Как отметил Пушков, в условиях «съеживания» официальный Вашингтон делает ставку на военную силу, в чем и заключается «главная опасность, исходящая от падающего гегемона».

Ранее, 9 апреля, президент США Джо Байден представил конгрессу детальный проект бюджета страны на предстоящий 2022 финансовый год. Предлагаемые расходы на нужды Пентагона составили $715 млрд. В целом на оборонные нужды американский лидер попросил у конгресса около $753 млрд. (+ $12,5 млрд по сравнению с показателем предыдущего года).

17 мая издание Newsweek сообщило, что Соединенные Штаты за последние 10 лет создали многотысячную секретную армию, члены которой выполняют разные задания Пентагона как внутри государства, так и за его пределами. Журналисты оценили численность тайной сети минимум в 60 тыс. человек. Отмечается, что ежегодно на обслуживание секретной армии тратится свыше $900 млн.

19 мая стало известно, что инженерный корпус Сухопутных войск США планирует заняться изучением возможностей потенциальных подрядчиков для реализации проекта по строительству военных объектов в 20 странах Ближнего Востока и Центральной Азии. Инициатива оценивается в $240 млн. Длительность контракта с подрядчиками предположительно должна составить пять лет. В качестве территорий для возведения новых объектов Пентагон обозначил такие регионы, как Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан.