Войти
Известия.ru

Пушков назвал главную опасность США

674
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая в своем Telegram-канале назвал главную опасность, которая исходит от Соединенных Штатов.

По словам сенатора, в настоящее время США активно вооружаются, поскольку «обеспечить свою гегемонию финансовыми, экономическими, информационными и дипломатическими средствами они уже не в состоянии». Как отметил Пушков, в условиях «съеживания» официальный Вашингтон делает ставку на военную силу, в чем и заключается «главная опасность, исходящая от падающего гегемона».

Ранее, 9 апреля, президент США Джо Байден представил конгрессу детальный проект бюджета страны на предстоящий 2022 финансовый год. Предлагаемые расходы на нужды Пентагона составили $715 млрд. В целом на оборонные нужды американский лидер попросил у конгресса около $753 млрд. (+ $12,5 млрд по сравнению с показателем предыдущего года).

17 мая издание Newsweek сообщило, что Соединенные Штаты за последние 10 лет создали многотысячную секретную армию, члены которой выполняют разные задания Пентагона как внутри государства, так и за его пределами. Журналисты оценили численность тайной сети минимум в 60 тыс. человек. Отмечается, что ежегодно на обслуживание секретной армии тратится свыше $900 млн.

19 мая стало известно, что инженерный корпус Сухопутных войск США планирует заняться изучением возможностей потенциальных подрядчиков для реализации проекта по строительству военных объектов в 20 странах Ближнего Востока и Центральной Азии. Инициатива оценивается в $240 млн. Длительность контракта с подрядчиками предположительно должна составить пять лет. В качестве территорий для возведения новых объектов Пентагон обозначил такие регионы, как Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Похожие новости
09.09.2019
История создания Российской армии
12.04.2016
США расширяют военную помощь Средней Азии
05.03.2014
Накануне большой войны
08.07.2013
Непредсказуемость фактора-2014
14.09.2012
ГП "Антонов" планирует сертифицировать самолет Ан-2-100 предстоящей зимой
31.05.2012
Подведены окончательные итоги выставки KADEX-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 14:55
  • 4
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 31.05 14:52
  • 1
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула покупать военную технику у России
  • 31.05 13:42
  • 69
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 31.05 12:33
  • 0
В России начали разработку бронеавтомобиля на дистанционном управлении
  • 31.05 10:12
  • 2
Разные калибры: РФ делает ставку на высокоточное оружие большой дальности
  • 31.05 09:14
  • 41
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 30.05 21:43
  • 7
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В
  • 30.05 21:10
  • 47
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 30.05 20:18
  • 29
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 30.05 16:01
  • 14
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 30.05 05:53
  • 19
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 29.05 18:04
  • 6
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 29.05 17:30
  • 2
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 29.05 10:23
  • 5
Путин сообщил о нехватке военно-транспортных самолетов у Минобороны
  • 29.05 09:25
  • 139
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году