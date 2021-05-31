Почему России не стоит опасаться внезапного ядерного удара США из космоса

Военные эксперты объяснили, что мешает разместить ядерные боеголовки в космосе

Идея размещения ядерного оружия в космосе не нова - она появилась еще в самые первые годы освоения человеком космического пространства. Однако претворить ее в жизнь пока никому не удалось. При этом в американской прессе в последнее время развернулась дискуссия вокруг концепции "внезапного ядерного удара" по России из космоса. «Газета.Ru» с помощью военных экспертов разбиралась, почему подобные теории далеки от реализации на практике.

В США пресса и экспертное сообщество активно обсуждают возможность нанесения "внезапного ядерного удара" по России из космоса. При этом в качестве потенциального носителя ядерного оружия космического базирования часто рассматривается космоплан типа Boeing X-37B. Этот шаттл (который еще во время первого запуска некоторые окрестили "убийцей российских спутников") потенциально можно модифицировать для несения ядерных боеприпасов, утверждается в статье американского журнала Popular Mechanics.

В то же время даже в самих Соединенных Штатах сомневаются в целесообразности реализации подобной концепции.

«Даже если X-37B на самом деле являлся бы секретным космическим бомбардировщиком - назовем его «XB-37B» - это оружие все равно не имело бы реальной стратегической ценности", - отметил обозреватель Popular Mechanics Кайл Мизоками.

Для такого скептицизма существует сразу несколько причин.

Невозможно спрятаться

Во-первых, маневры американского космоплана не могут остаться незамеченными. Хотя объекты в космосе обычно воспринимаются как невидимые и неуязвимые для атак, в действительности все обстоит абсолютно иначе.

Даже гражданские астрономы наблюдали, как X-37B вращается вокруг Земли на низкой околоземной орбите.

Чтобы сбросить бомбу, скажем, на Москву, XB-37B должен будет изменить свою орбиту, чтобы «выровняться» со столицей России. Для этого потребуются часы, а возможно, дни орбитальных изменений, которые потенциально может увидеть любой. Это сообщило бы о намерениях бомбардировщика, что сделало бы невозможным внезапное нападение.

"Единственный способ, при котором использование X-37B могло бы иметь хоть какой-то смысл, - это если бомбардировщик выберет орбитальный маршрут, который позволит ему приблизиться к России с того направления, где системы раннего предупреждения не смогут его обнаружить", - пишет в статье для РМ Кайл Мизоками.

Однако тут следует заметить, что развернутая в России система РЛС СПРН «Воронеж» гарантирует обнаружение космических объектов с любого азимута, подчеркивают военные эксперты.

"К примеру, стационарная многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора сантиметрового диапазона «Дон-2Н» «видит» шар диаметром 5 см на расстоянии тысячи километров. Объект, сравнимый по геометрическим размерам с космопланом Х-37В, РЛС предупреждения о ракетном нападении типа «Воронеж» обнаружит на расстоянии в несколько тысяч километров. Все полеты этого аппарата были зафиксированы средствами наших Космических войск", - пояснил экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

"Так что подойти незамеченным к обороняемым объектам у так называемого космического бомбардировщика шансов нет никаких",

- подчеркнул Запаренко.

Дефицит зарядов

Вторая проблема заключается в том, что у условного XB-37B будет недостаточный ядерный боезапас, чтобы атака была эффективной.

Даже если бы космические бомбардировщики смогли оставаться скрытными до момента взрыва бомб, даже четырех-шести ядерных боеприпасов недостаточно, чтобы нейтрализовать российскую систему ядерного сдерживания и предотвратить массированный ответный удар.

Теоретически можно модернизировать некоторые образцы ядерного оружия, чтобы оно поместилось в грузовом отсеке Х-37В, пишет PM. К примеру, термоядерная боеголовка W-80, разработанная для установки на ракету «Томагавк», является одним из возможных боеприпасов в этом плане. Она имеет диаметр чуть менее 12 дюймов и длину в 31 дюйм. W-80 обладает мощность 5 килотонн (5 тыс. т в тротиловом эквиваленте) или 150 килотонн (150 тыс. т в тротиловом эквиваленте).

Однако боеприпас W-80 спроектирован для доставки к цели дозвуковой крылатой ракетой и полет изделия осуществляется в условиях земной атмосферы, подчеркивает издание.

Боеголовка должна быть существенно модернизирована, чтобы ее можно было применить из космоса, как боевую часть Minuteman III или Trident D-5.

Модификация W-80 также потребует разработки соответствующей системы наведения, спускаемого аппарата и решения многих других сложных технических проблем, добавляет автор статьи Popular Mechanics. Также потребуется какой-то механизм спуска с орбиты.

Все это увеличило бы размер оружия до такой степени, что ВВС США могли бы втиснуть, в лучшем случае, не более трех ядерных боеприпасов в достаточно скромный по размерам отсек Х-37В, поясняет издание.

Проблемы с наведением

Однако и этим сложности не ограничиваются. На пути к реализации идеи об использовании размещенных в космосе ядерных боеголовок как стратегического оружия, есть целый ряд трудно разрешимых проблем, которые до сих пор тормозят любой из проектов, рассказал «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба Войск ПВО заслуженный военный летчик СССР генерал-полковник авиации Игорь Мальцев.

В первую очередь, к таковым относятся эффективность и оперативность управления.

"Межконтинентальная ракета наземного базирования может стартовать в любое время и при этом нацелена на любой заранее выбранный объект. Кнопку нажал, и МБР по заранее введенному полетному заданию пошла на назначенную цель. Но в космосе ракетная система постоянно находится в динамике. Ее нельзя заранее «пристрелять» к какому-либо объекту, - пояснил Игорь Мальцев. - Поскольку система динамична, она требует постоянной корректировки по объектам поражения".

По его словам, если этой корректировки нет, то космический аппарат, разумеется, может запустить боевую часть, но только в строго определенной точке, чтобы поразить заранее намеченный к уничтожению объект.

«А вот создание такой динамичной системы управления и является главным препятствием на пути размещения ядерного оружия в космосе», - сказал генерал-полковник Мальцев.

Другая проблема - точность попадания в цель ядерного боеприпаса, запущенного из космоса. В этом аспекте он будет уступать межконтинентальным баллистическим ракетам подводных лодок и наземного базирования, отметил эксперт. "Тут космический аппарат с экипажем на борту вместо Казахстана сажают иногда в Сибирь", напомнил он.

Не получится изменить эту ситуацию даже с помощью маневрирующих и гиперзвуковых планирующих боевых блоков, а также систем ведения цели, отмечает, в свою очередь, генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

«Ими комплектуются только ракеты наземного базирования, полетные задания и элементы маневра для них вводятся заранее, и весь полет осуществляется по заранее разработанной программе. Этим, собственно говоря, и достигается высокая точность поражения объектов противника, в отличие от гипотетических систем космического базирования», - поясняет генерал.

Таким образом, проблемы, связанные с управлением ядерным оружием в космосе, являются тормозом на пути реализации любых замыслов по подобной милитаризации космоса.

«В обозримом будущем я не вижу, как это можно решить. Динамичные системы - это очень сложно и очень дорого. По стоимости они будут превосходить соответствующие системы Ракетных войск стратегического назначения в десятки, сотни и даже тысячи раз», - сказал генерал-полковник Мальцев.

Есть и еще один немаловажный аспект - устойчивость и безопасность ядерного оружия в космосе, добавил военачальник. Если боеголовка МБР находится в защищенной и строго охраняемой ракетной шахте, то к космическому аппарату можно приблизиться, помешать его функционированию, вывести из строя каким-либо воздействием, включая радиоэлектронное.

Михаил Ходаренок