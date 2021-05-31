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Испытания американских ракет SM-6 завершились неудачей

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Источник изображения: Фото: Reuters

Испытания американских ракет Standard Missile 6 (SM-6) корабельной системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis завершились неудачей. Об этом говорится в заявлении Агентства по ПРО Минобороны США, передает ТАСС.

Как говорится в сообщении, ВМС США провели испытания совместно с агентством 29 мая. Их целью была демонстрация возможностей корабля с системой Aegis обнаруживать, отслеживать, перехватывать и уничтожать баллистическую ракету средней дальности с помощью двух противоракет SM-6. «Однако перехват не был выполнен», — добавили там.

На данный момент американские власти приступили к проверке, чтобы проанализировать результаты и определить причину «проблем, которые, возможно, препятствовали успешному перехвату».

Отмечается, что в настоящее время Агентство по ПРО и ВМС США закупают противоракеты SM-6, созданные на основе SM-2. Они могут применяться при выполнении задач как ПВО, так и ПРО.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
SM-2
SM-6
Иджис
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