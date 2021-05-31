Аэрозольщики надежно прикроют военную технику

В мобильном соединении войск радиационной, химической и биологической защиты завершился Всеармейский конкурс среди аэрозольный подразделений «Специалист ТДА». Конкурс проводился в рамках Армейских игр-2021.

Всего в конкурсе приняло участие более 55 военнослужащих представляющих 4 военных округа и мобильное соединение войск РХБ защиты. В ходе проведения соревнований было задействовано более 15 единиц техники.

Соревнования проходили в 3 этапа, в ходе которых военнослужащие показали высокие знания, навыки и умения по своей специальности.

На «отлично» выполнили нормативы по специальной, тактико-специальной подготовке и РХБ защите. На заключительном 3 этапе конкурса расчеты термодымовой аппаратуры ТДА-3 выполнили учебно-боевую задачу по прикрытию подразделений и объектов от средств разведки противника.

По результатам Всеармейского конкурса «Специалист ТДА» призовые места распределились следующим образом: 1 место заняла команда мобильного соединения войск РХБ защиты; 2 место – команда Восточного военного округа; 3 место – команда Центрального военного округа. Лучшим расчетом аэрозольного противодействия войск РХБ защиты признан расчет 1 мобильной бригады РХБ защиты, командир машины сержант Фролов А.С.