Система ПРО США промахнулась на испытаниях

Министерство обороны США сообщило о неудачных испытаниях системы ПВО-ПРО морского базирования Aegis.

29 мая ВМС США совместно с Агентством по противоракетной обороне протестировали возможности Aegis на обнаружение и поражение баллистических ракет средней дальности. По ученой цели залпом выпустили две ракеты Standard Missile-6 Dual II, обе промахнулись.

"Цель не была перехвачена, - приводит РИА Новости сообщение Пентагона. - Инициирована обширная проверка для выявления проблем, помешавших успешному перехвату, и анализа результатов теста".

Aegis - система распределенной противовоздушной обороны ВМС США. Установленные на кораблях радары и средства поражения объединены в единую сеть наподобие военно-морского интернета. По задумке создателей, обнаруживать и поражать цели могут различные корабли - в зависимости от их местонахождения и оснащения. Система устанавливается на крейсерах, эсминцах и фрегатах Великобритании, Испании, США, Южной Кореи и Японии.

Антон Валагин