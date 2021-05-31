В Кремле назвали встречу Путина и Лукашенко насыщенной и содержательной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прошедшую встречу российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко насыщенной и содержательной.

Главы государств провели неформальные переговоры в Сочи в субботу, 29 мая. В частности, Лукашенко в деталях рассказал Путину о ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в минском аэропорту, произошедшей 23 мая.

«Лукашенко детально проинформировал своего российского коллегу о том, что произошло с самолетом Ryanair. По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана, которая сейчас находится в СИЗО», — рассказал Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря, МИД России было поручено внимательно отслеживать судьбу дела российской гражданки. Также в ходе встречи Владимир Путин обозначил, что ситуация с самолетом требует разбирательств без эмоций, а поспешные выводы Запада говорят о нежелании прояснять обстоятельства инцидента.

«Каскад поспешных эмоций, который был сделан европейскими столицами, скорее говорит о том, что подход не зиждется на попытке действительно прояснить обстоятельства, основывается исключительно на эмоциях», — сказал Песков.

В то же время Песков добавил, что не может рассказать подробности о тех документах, которые представил Лукашенко Путину насчет самолета.

Также главы государств поручили министерствам транспорта двух стран организовать «все аспекты» воздушного сообщения с учетом наступающего периода отпусков и большого количества граждан Белоруссии, желающих приехать на черноморское побережье России.

«Обсуждались вопросы организации воздушного движения с учетом решения европейских властей, многих авиакомпаний, которые перестали летать через воздушное пространство [Белоруссии], с учетом того, что «Белавиа» больше нежеланный гость в европейских городах», — отметил Песков.

Кроме того, были затронуты вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия двух стран, а также борьба с пандемией коронавируса. По словам Пескова, в пятницу были официальные переговоры лидеров, а в субботу — неформальная часть.

Накануне, 28 мая, в Сочи также прошли переговоры Путина и Лукашенко. Лидеры общались пять часов и 15 минут.

24 мая на саммите Евросоюза (ЕС) было принято решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз после инцидента с самолетом Ryanair. Международные перевозчики при этом отказались от использования воздушного пространства Белоруссии.

В свою очередь, белорусская компания «Белавиа» также сообщила об отмене рейсов в ряд стран.