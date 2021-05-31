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Интерфакс-АВН

Российских представителей заметили на границе Армении и Азербайджана

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Российский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша
Российский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Ереван. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Представители России прибыли в село Кут Гегаркуникской области Армении на границе с Азербайджаном, заявил глава укрупненной общины Гегамасар Акоп Аветян.

"Представители России с флагами находятся в общине Кут. Вероятно, их визит связан с ожидающимся началом процесса демаркации и делимитации границы с Азербайджаном", - сказал Аветян армянским СМИ.

Информации из других источников, в том числе официальных, пока не поступало.

Ранее в субботу и.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова в любой момент отвести свои войска от границы с Азербайджаном и ожидает отвода азербайджанских войск с территории Армении с целью размещения международных наблюдателей и начала процесса демаркации и делимитации границы.

"Мы готовы в любой момент начать отвод войск в любой момент и ждем, чтобы посредники Минской группы ОБСЕ достигли договоренности с Азербайджаном и одновременно бы начался отвод войск на участке от Сотка (Гегаркуникская область на востоке Армении - ИФ) до Хознавара (Сюникская область на юге Армении - ИФ)", - сказал Пашинян на встрече с активом возглавляемой им партии "Гражданский договор" в субботу.

По его словам, Армения готова под эгидой МГ ОБСЕ начать работу по утончению приграничных пунктов с Азербайджаном и восстановить переговорный процесс по карабахскому урегулированию.

"Есть возможность деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе. Благодарю международных партнеров за реакцию, благодарю Россию, страны МГ ОБСЕ Францию, США, Европарламент, Индию, Канаду. Заявление и логика шагов в заявлении МГ ОБСЕ приемлема для нас, они призвали предпринять меры по снижению напряжённости на границе, предложили сторонам отвести войска, при их содействии осуществить работы по демаркации и делимитации границы", - отметил Пашинян.

Он отметил, что Армения и Азербайджан должны отвести войска от границы.

"Стороны отводят свои войска и под международной эгидой здесь размещаются международные представители - это могут быть и российские миротворцы, и наблюдатели сопредседательства Минской группы ОБСЕ, и оба варианта. Для нас все варианты приемлемы. Главное, что мы идем по пути деэскалации", - сказал Пашинян.

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Франция
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