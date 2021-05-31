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Известия.ru

Посол Афганистана заявил о готовности Кабула покупать военную технику у России

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Посол Афганистана в РФ Саид Тайеб Джавад сообщил, что Кабул готов закупать у Москвы оружие и военную технику, если страны достигнут соглашения по данному вопросу.

«Да, если Россия согласится», — заявил он в интервью ТАСС, опубликованном в субботу, 29 мая.

Посол отметил, что Афганистан надеется, что Москва рассмотрит возможность ремонта существующей военной техники и подготовки пилотов и механиков.

Также в ходе интервью посол рассказал о намерении правительства укрепить связи в сфере безопасности с Россией после вывода из страны иностранных войск, а также проводить совместную работу для создания «устойчивого мира».

«Мы ценим принципиальную позицию Москвы по недопущению восстановления исламского эмирата и исключения лидеров «Талибана» (организация запрещена в РФ. — Ред.) из санкционных списков ООН до выполнения их обязательств в отношении мирного процесса. Это два важных принципа России, которые мы ценим», — подчеркнул он.

Ранее, 11 мая, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия следит за развитием ситуации в Афганистане и готова к проведению контактов по этому вопросу с США и другими участниками расширенной «тройки».

30 апреля участники расширенной «тройки» (Россия, США, Китай, Пакистан) по урегулированию ситуации в Афганистане провели консультации по афганскому урегулированию. По итогам заседания МИД России опубликовал совместное заявление сторон, в котором указывалось об окончательном выведении американских военных к 11 сентября 2021 года и ожидание от талибов выполнения своих контртеррористических обязательств.

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Страны
Афганистан
Китай
Пакистан
Россия
США
Компании
ООН
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1 комментарий
№1
31.05.2021 14:52
Прямо закупать? За свои деньги?

помнится, еще совсем недавно США закупали для них вооружение на свои
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