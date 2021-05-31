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Российская газета

Малый противолодочный корабль "Нарьян-Мар" отстрелялся в Баренцевом море

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Малый противолодочный корабль Беломорской военно-морской базы Северного флота "Нарьян-Мар" выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море.

Экипаж успешно поразил огнем артиллерийских установок АК-630 макеты морской плавающей мины в районе острова Кильдин. Как рассказали в пресс-службе Северного флота, кроме артиллерийских стрельб, во время выхода в море военные моряки-противолодочники поборолись за живучесть корабля, выполнили маневрирование в районах интенсивного судоходства, а также отработали противодиверсионную оборону на незащищенном рейде.

Так как Белое море зимой покрывается льдом, то отдельные элементы боевой подготовки экипажи отрабатывают в конце учебного периода, добавили в пресс-службе СФ.

Справка "РГ"

Малый противолодочный корабль "Нарьян-Мар" относится к проекту 1124 "Альбатрос". Предназначен для охраны пунктов базирования флота, поиска и уничтожения подлодок в ближней морской и прибрежной зонах. На вооружении кораблей этого проекта - реактивная бомбовая установка РБУ-6000 и 533-миллиметровые торпедные аппараты, артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
РБУ-6000
Компании
БелОМО
Проекты
1124 Альбатрос
Военные учения
СФ
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