OneWeb планирует начать предоставление услуг связи после следующего запуска ее спутников

В компании заявили, что установили связь со всеми 36 спутниками, выведенными на орбиту в ночь на 29 мая

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Британская компания OneWeb получит возможность начать оказание услуг связи после следующего запуска своих спутников на околоземную орбиту. Как говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице OneWeb в Twitter, к концу года она должна обеспечить покрытие на всей территории выше 50-й параллели северной широты, в том числе почти во всех регионах России.

"Миссия завершена успешно. На орбите уже 218 наших спутников, и остался лишь один запуск до того, как мы сможем предоставлять услуги связи к северу от 50-й параллели к концу этого года", - отметили в компании. Следующий запуск спутников OneWeb с "Восточного" ожидается 1 июля.

Технический директор компании Массимилиано Ладовац также подтвердил, что компания установила связь со всеми 36 спутниками, выведенными на орбиту в ночь на субботу ракетой "Союз", запуск которой был осуществлен с космодрома "Восточный". "Спасибо Arianespace и нашим российским партнерам за еще один прекрасный запуск", - написал он.

В ходе прямой трансляции запуска, которую вел Роскосмос, коммерческий директор OneWeb в России Михаил Кайгородов заявил, что после очередного запуска с "Восточного" и наращивания группировки OneWeb до 254 космических аппаратов компания обеспечит "радиопокрытие земной поверхности выше 50 градусов северной широты, включая арктическую зону и почти всю территорию Российской Федерации". После альфа- и бета-тестирования своей системы связи в четвертом квартале 2021 года компания будет "полностью готова к оказанию коммерческих услуг на этой территории". Вторая фаза развертывания первого поколения спутников OneWeb, которая должна быть завершена в 2022 году, позволит компании обеспечивать глобальное покрытие по всему земному шару.

Как отметил Кайгородов, OneWeb не исключает, что уже в следующем году российские пользователи смогут получить доступ к услугам компании через телекоммуникационных операторов, которые будут выступать ее партнерами. Он подчеркнул, что OneWeb готова не только предоставить российским властям "всю необходимую документацию для принятия решения регулятором о выделении частот, но и развернуть временный сегмент инфраструктуры для всестороннего исследования технических характеристик сети" и проверки соответствия заявленных параметров реальным. По его словам, на территории РФ в ближайшее время могут быть развернуты три наземных терминала спутниковой связи. Ранее OneWeb столкнулась со сложностями при получении частот для работы на территории РФ, однако имеет возможность подать обновленную заявку.

Проект OneWeb

К настоящему моменту OneWeb с помощью Роскосмоса вывела на орбиту Земли уже 218 спутников, а в 2022 году рассчитывает закончить формирование первого поколения своей спутниковой группировки из 648 аппаратов. В общей сложности компания планирует разместить на орбите 7 тыс. спутников, хотя первоначально предполагала, что их число достигнет 48 тыс.

Собственную группировку из тысяч спутников связи на низкой орбите создает также американская компания SpaceX, осуществляющая проект Starlink. OneWeb рассчитывает, что уже первое поколение ее спутников поможет решить актуальную проблему обеспечения арктических регионов высокоскоростным доступом в Интернет.