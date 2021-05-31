С космодрома Восточный совершили рекордное число пусков ракет за год

С нового российского космодрома Восточный в 2021 году было совершено три пуска ракет-носителей, что является рекордом. Ранее с космодрома осуществлялось максимум по два старта в год.

В 2021 году запуски были организованы 25 марта, 26 апреля и в прошедшую пятницу, 28 мая.

28 мая в 20:38 мск ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный, и спустя 10 минут разгонный блок «Фрегат» с аппаратами отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Дальнейшее выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 км было обеспечено благодаря двум включениям маршевого двигателя «Фрегата». Отделение аппаратов от разгонного блока проходило в девять этапов.

В этом году «Роскосмос» планирует осуществить около шести запусков британских спутников связи OneWeb с Восточного. Контракт между Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей «Союз» с разгонными блоками «Фрегат» для выведения в космос 672 спутников OneWeb был заключен в 2015 году.

Новый российский космодром запустили в работу с 2016 года. За это время с него осуществлено девять пусков, в том числе один аварийный в 2017 году.