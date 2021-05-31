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Российская газета

Танкер "Вице-адмирал Паромов" принят в состав Черноморского флота

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Источник изображения: Владимир Пасякин/РГ

В Севастополе в состав Черноморского флота в субботу торжественно принят малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов", построенный на нижегородском предприятии "Волга" по проекту 03182. Церемония поднятия Андреевского флага прошла с участием офицеров флота и представителей городских властей.

Накануне в присутствии представителей командования Черноморского флота, завода-строителя и Зеленодольского ПКБ подписан акт госприемки головного ММТ проекта 03182 "Вице-адмирал Паромов". Как доложил начальник Управления кораблестроения ВМФ капитан 1 ранга Ильяс Шигапов, госиспытания подтвердили возможности и тактико-технические данные судна.

Начальник отряда судов обеспечения ЧФ Сергей Грицай зачитал приказ Главнокомандующего ВМФ России о зачислении танкера в состав ЧФ. Освященный протоиереем Василием Андреевский флаг вице-адмирал Сергей Пинчук передал капитану новейшего судна офицеру запаса Фаику Кафисову. Флаг поднят под звуки гимна РФ.

- Малый морской танкер проекта 03182 предназначен для приема, хранения, транспортировки, передачи жидких грузов. Это флотский мазут, дизельное и авиационное топливо, пресная вода, - рассказал начальник вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения МО РФ капитана 1 ранга Сергея Епифанов. - Также танкер может обеспечить снабжение кораблей грузами в бочкотаре, ящиках, поддонах, контейнерах, сбор льяльных, сточно-фекальных вод, сухого мусора и пищевых отходов. Для этого у него имеется все необходимое, начиная от площадки для приема вертолетов разных модификаций и назначений до крана, способного поднимать контейнеры весом 12 тонн.

У танкера нет ограничений по дальности плавания. Он снабжен ледовым поясом, благодаря чему способен взламывать лед толщиной от 60 сантиметров до метра. А режим электродвижения и управляемые колонки, вращающиеся на 360 градусов, позволяют танкеру крутиться на месте и быть легко управляемым. Он обеспечивает высочайшую маневренность.

- Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" проекта 03182 - многоцелевое судно, - отметил его капитан Фаик Кафисов. - Он способен эффективно решать задачи снабжения кораблей и судов, а также выполнять спасательные функции на море. Его экипаж - 33 человека. Танкер способен патрулировать и вести аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства и рыбного промысла.

Сейчас экипажу поставлена задача ввода в состав сил постоянной готовности и подготовки к дальнему походу, для которого на борту судна для экипажа созданы прекрасные бытовые условия: есть уютная кают-компания, столовая, прачечная, сауна. К слову, в составе экипажа - шесть женщин.

Проект малого морского танкера 03182 разработан Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. Министерство обороны РФ заказало строительство четырех таких танкеров для ВМФ.

Первым для предприятия "Волга" (Нижний Новгород) стал танкер "Вице-адмирал Паромов", строительство которого началось 1 сентября 2016 года. Он стал головным судном серии. В марте 2017-го на этом же предприятии заложили еще один танкер того проекта - "Василий Никитин". В перспективе для вспомогательного флота ВМФ России построят еще три малых морских танкера этого проекта, в том числе два из них - на "Восточной верфи" для Тихоокеанского флота.

Справка "РГ"

Длина танкера "Вице-адмирал Паромов" - 75 метров, водоизмещение - 3500 тонн, ширина - 15,4 метра, осадка - 5 метров, ледовый класс - Arc 4, дедвейт - 1560 тонн, дальность плавания - 1,5 тысячи морских миль, автономность - 30 суток.


Владимир Пасякин (Севастополь)

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