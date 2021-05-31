Обсуждены перспективы развития военного автомобиля

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (г. Кубинка Московской обл.) 21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники Министерства обороны Российской Федерации провел конференцию, посвященную основным направлениям развития военного автомобиля нового десятилетия.

В её работе принял участие ВрИО начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации генерал – майор Александр Шестаков. В своем докладе он особо отметил тот факт, что военная автомобильная техника является одним из важнейших компонентов вооружения, военной и специальной техники, обеспечивающих ведение современных боевых действий всех Видов и родов войск.

В основе военно-технической политики развития военного автомобилестроения лежит стройная система общих технических требований и ограничений типажа вооружения.

«В этом году завершена реализация концепции и типажа военной автомобильной техники 2011-2020 гг. Задачи, поставленные перед военными автомобилистами десять лет назад выполнены полностью: принято на снабжение более 100 новых образцов во всех классах машин. Появились новые защищенные автомобили, расширено семейство машин для использования в Арктике, модернизированы автомобили многоцелевого назначения. Сформирован перечень автомобильной техники на следующее программное десятилетие», - подытожил Александр Шестаков.