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WarSpot

Турецкая ракетная роболодка готова к бою

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Источник изображения: warspot.ru

Турция начинает серийное производство ракетных роболодок проекта ULAQ. Вчера, 28 мая, портал navalpost.com сообщил о том, что прототип под названием SIDA успешно прошел огневые испытания, завершив цикл тестирования.

В ходе последних испытаний лодка SIDA осуществила пуск ракеты Cirit по береговой цели, успешно ее поразив. Всего же SIDA в базовой версии несет 4-метный контейнер для 70-мм ракет Cirit с лазерным наведением, а также два ПТУРа большой дальности (L-UMTAS).

Огневые испытания роботизированной лодки проекта ULAQ

Проект ULAQ разработали компании Meteksan Savunma и ARES Tersanesi. Роботизированные лодки спроектированы для развертывания в Эгейском и Средиземном морях. Планируется, что надводные дроны смогут собирать данные и обнаруживать вражеские цели в автономном режиме. При этом решение об атаке останется за оператором, который сможет управлять надводными дронами с расстояния до 400 км. На 11-метровой лодке планируется размещать комплекс связи и наблюдения, а также различное вооружение.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Проекты
Робот
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