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Военно-промышленный курьер

Малые корабли решают большие задачи

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Источник изображения: vpk-news.ru

Две корабельные группы Балтийского флота нанесли ракетные удары по сухопутным, морским и воздушным целям.

В ходе планового выхода в море малые ракетные корабли «Советск» и «Мытищи» сперва выполнили электронные пуски крылатых ракет «Калибр» по мишеням, имитирующим корабельный отряд условного противника. А затем они нанесли удары по береговым объектам, расположенным на значительном удалении.

Огонь велся двумя кораблями одновременно с использованием ракетных комплексов «Калибр-НК», сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. В результате пусков все назначенные цели были успешно поражены. Стрельбы проходили в условиях сложной помеховой обстановки, созданной искусственно для усложнения задачи.

Кроме того, в ходе маневров экипажи отработали совместное отражение налета с помощью ствольной артиллерии и выполнили упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

Тем временем в соседнем морском полигоне МРК «Гейзер» и «Пассат» также выполняли электронные пуски ракет по кораблям «противника». Только в этом случае применялись ракетные комплексы «Малахит».

«Гейзер» и «Пассат» тоже успешно поразили все назначенные цели. После чего экипажи отработали упражнения по постановке различных видов радиоэлектронных помех и провели ряд корабельных учений: по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде, совместному маневрированию.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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