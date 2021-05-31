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РИА Новости

В состав Черноморского флота ввели танкер "Вице-адмирал Паромов"

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Андреевский флаг в Севастополе
Андреевский флаг в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Торжественная церемония подъёма Андреевского флага на новейшем малом морском танкере "Вице-адмирал Паромов" прошла в субботу в Севастополе, танкер принят в состав Черноморского флота, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Церемония состоялась у Минной стенки, здесь также прошел праздничный митинг с участием приглашённых должностных лиц, ветеранов и гостей.

Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" проекта 03182 разработан в АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" в качестве многоцелевой платформы ледового класса для транспортировки различных грузов и людей с возможностью приема вертолётной техники класса Ка-27 (в том числе беспилотных летательных аппаратов) и выполнения спасательных операций. Танкер способен эффективно выполнять снабжение надводных кораблей и судов флота, передавать им различные грузы, принимать льяльные воды и твердые отходы. Возможно применение судна в качестве патрульного или спасательного. Конструкция корпуса предусматривает возможность работы в арктической зоне.

После включения в состав флота экипаж судна начнёт отработку специальных курсовых задач, после приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки, отметили в ЧФ.

Танкер имеет полное водоизмещение 3500 тонн, длину 78,8, ширину 15,4 и осадку пять метров при полной загрузке. Экипаж судна составляет 24 человека. Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" был заложен 1 сентября 2016 года на судостроительном заводе "Волга" в Нижнем Новгороде и спущен на воду 20 декабря 2018 года.

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