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ТАСС

Запущенный в феврале спутник "Арктика" будет принят в эксплуатацию осенью

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Гидрометеорологический спутник "Арктика-М"
Гидрометеорологический спутник "Арктика-М".
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Российские космические системы"

Аппарат проходит орбитальные испытания

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Гидрометеорологический спутник "Арктика-М" номер 1, запущенный на орбиту в феврале, будет принят в эксплуатацию в сентябре-октябре. Об этом говорится в журнале "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

"В настоящее время "Арктика-М" номер 1 проходит орбитальные испытания, после которых в сентябре-октябре 2021 года будет введена в эксплуатацию", - говорится в материалах со ссылкой на заместителя директора Департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерия Заичко.

По его словам, запуск второго спутника "Арктика-М" запланирован на 2023 год. "Двух аппаратов уже достаточно, чтобы обеспечить непрерывность обзора: пока один будет пролетать в перигее, второй - работать в апогее", - пояснил он.

Первый спутник "Арктика-М" был запущен с космодрома Байконур 28 февраля. Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" должно входить два таких аппарата. Они обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. Ранее замначальника отделения по разработке и созданию многозональных сканирующих систем в АО "Российские космические системы" Юрий Гектин сообщил в интервью ТАСС, что в будущем в группировку могут войти четыре спутника "Арктика-М".

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