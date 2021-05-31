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Интерфакс-АВН

Два спутника "Ресурс-П" запустят в 2022 году - Роскосмос

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Макет спутника "Ресурс-П"
Макет спутника "Ресурс-П".
Источник изображения: © Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia Commons

Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Два спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" запустят в следующем году, сообщил замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации "Роскосмос" Валерий Заичко.

"В текущем году предполагается запуск "Метеора-2.3", а в 2022 г. - двух очередных "Ресурсов-П", - сказал Заичко журналу "Русский космос".

"Кроме того, планируется создать "Канопусы-ВО" - спутники нового поколения. От предшественников они будут отличаться увеличенной в пять раз шириной полосы обзора", - добавил Заичко.

По его словам, в "Роскосмосе" также планируют развивать систему "Арктика-М". На первом этапе она будет включать два аппарата.

"Их совместное использование с геостационарными спутниками "Электро-Л" позволит решить задачу практически непрерывного получения оперативных гидрометеоданных", - добавил он.

Аппараты "Ресурс-П" предназначены для обновления карт, обеспечения хозяйственной деятельности МПР России, МЧС России, Росрыболовства, Росгидромета и других потребителей, а также получения информации в области контроля и охраны окружающей среды.

Аппарат "Электро-Л" предназначен для обеспечения Росгидромета оперативной информацией для анализа и прогноза погоды, изучения состояния акваторий морей и океанов, мониторинга условий для полётов авиации, а также изучения состояния ионосферы и магнитного поля Земли.

Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга "Арктика" предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса - два спутника. По данным НПО им. Лавочкина, два космических аппарата "Арктика-М" в составе системы обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.

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Страны
Россия
Компании
МЧС
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Арктика
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