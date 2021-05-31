Укус «Рыси» и полёт «Шмеля»

Конец 60-х годов в советских химических войсках ознаменовался закатом долгой карьеры струйных пехотных огнемётов. Для их замены потребовался огнемёт принципиально иной конструкции — в 1975 году им стал РПО «Рысь».

Укус «Рыси»

Несмотря на стремительное устаревание струйных пехотных огнемётов, в советской системе вооружения в 50-е годы появилось новое поколение «огнедышащего» оружия. Лёгкий и тяжёлый пехотные огнемёты ЛПО-50 и ТПО-50М выпускались в СССР вплоть до 80-х годов. Однако уже в конце 60-х остро встал вопрос повышения эффективности такого оружия, главный недостаток которого состоял в малой дальности огнеметания (несколько десятков метров).

Для решения непростой задачи в 1968 году в интересах войск войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) открылись опытно-конструкторские работы (ОКР) «Рысь». Разработка нового огнемёта велась в тульском Конструкторском бюро приборостроения (КБП), занимавшегося проектированием пусковых устройств реактивных гранатомётов. Для нового оружия тульские специалисты решили использовать ударный механизм ТКБ-034 от гранатомёта РПГ-16. Установленный на ствол ударный механизм вместе с прицельными приспособлениями и сошкой стали ружьём МО251 для метания огнемётной капсулы.

РПО МО25-1 в составе ружья МО251-1 (внизу) и выстрела МО252-1 (вверху) Источник изображения: forum.guns.ru

Окончательно снаряжённая огнемётная капсула вместе с вышибным двигателем помещалась в герметичный контейнер, составляя таким образом огнемётный выстрел МО252. Маловязкая напалмовая огнесмесь МПС-1А помещается в тонкостенную капсулу и зажигается во время полёта. Для производства выстрела из огнемёта контейнер достаточно присоединить к ружью. Такая модульная компоновка сегодня наиболее характерна для одного из самых современных гранатомётов РПГ-32. Как говорится, новое — это хорошо забытое старое.

В итоге реактивный пехотный огнемёт (РПО) под индексом МО25 в 1975 году приняли на вооружение войск РХБЗ СССР. Для удобства переноски два контейнера могут соединяться во вьюк, к которому можно прикрепить ружьё. Такой 22-килограммовый груз полагался огнемётчику для переноски в походном положении. Серийное производство опытных партий РПО велось в тульском КБП. В дальнейшем ружьё производилось на заводе в Вятских Полянах, а снаряжение выстрелов происходило на заводе, скрывающемся под цифровым кодовым обозначением 93.

Стрельба из РПО «Рысь» Источник изображения: vsr.mil.by

К началу 80-х годов огнемёт РПО подвергся незначительной модернизации. У выстрела появился новый вышибной двигатель, позволивший увеличить прицельную дальность стрельбы со 190 до 250 м. Модернизированный огнемёт получил индекс МО25-1, ружьё с новыми прицельными приспособлениями — МО251-1, а сам выстрел стал обозначаться как МО252-1.

Полёт «Шмеля»

Боевое крещение РПО «Рысь» получил во время войны в Афганистане. Несмотря на успешное применение нового поколения огнемётов в военном конфликте, выявились и его недостатки. Для борьбы с бандформированиями в горных условиях требовалось более эффективное оружие. При этом работы по модернизации РПО в Туле начались ещё в 1976 году в рамках ОКР «Шмель».

Варианты транспортировки и приёмы стрельбы из РПО-А Источник изображения: missilery.info

Концепция нового огнемёта исключала модульность оружия в пользу хорошо зарекомендовавшей себя конструкции гранатомётов одноразового применения. Такой вариант значительно упрощал использование огнемёта по назначению. При сохранении варианта транспортировки двух огнемётов в одном вьюке предполагался боекомплект из двух вариантов снаряжения капсулы. К привычному зажигательному боеприпасу стали разрабатывать ещё и дымовой вариант снаряжения. Так появились два варианта огнемётов — РПО-З и РПО-Д.

Для снаряжения боеприпасов стали использовать новые металлизированные смеси. В РПО-З используется зажигательная смесь ОМ-12, а в РПО-Д — дымо-зажигательная (ОМ-419). Такие боеприпасы при вдвое меньшей массе активного вещества оказались более эффективны. Конструкция боеприпасов позволила в несколько раз увеличить дальность стрельбы и точность попадания.

Устройство огнемёта РПО-А и три варианта снаряжения боеприпасов Источник изображения: roe.ru

Для использования огнемётов в условиях недостаточной освещённости в комплекте «Шмеля» появился оптический прицел ОПО с дальностью стрельбы до 450 м. Ещё один вариант прицела ОПО-1 позволял вести стрельбу на дальности до 850 м, а наличие подсветки в его конструкции допускало применение огнемёта в ночных условиях. При несомненных преимуществах комплектации огнемётов приборами ОПО и ОПО-1 встретить в войсках такие варианты крайне затруднительно.

ОКР «Шмель» разделились на два параллельных направления. Первыми и классическими для огнемётов стали ОКР «Шмель-1» по разработке дымовых и зажигательных боеприпасов, вторыми — ОКР «Шмель-2», в рамках которых разрабатывалась смесь ОМ-100 с совершенно иными характеристиками. Именно второй вариант огнемёта РПО-А с боеприпасом термобарического снаряжения стал приоритетным, а доработка первого «Шмеля» длилась до 1989 года.

Необычный РПО

Именно РПО-А в качестве огнемёта нового поколения в 1984 году первым из семейства «Шмелей» приняли на вооружение. При этом РПО-А конструктивно стал не столько огнемётом, сколько одноразовым гранатомётом термобарического снаряжения. Такой вариант огнемёта максимально эффективен при уничтожении противника в помещениях и замкнутых пространствах. При этом по своим свойствам термобарическая смесь не способствует возникновению очагов пожаров, а, мгновенно сжигая кислород, действует по принципу огнетушителя.

Именно такому варианту РПО и суждено было стать самым массовым современным советским и российским пехотным огнемётом. Помимо использования его советскими войсками в Афганистане и российскими военными в Чечне, РПО-А активно использовался в различных спецоперациях на Северном Кавказе. Наиболее известным и резонансным применением РПО-А российским спецназом стал штурм школы в Беслане во время спецоперации по освобождению заложников.

Устройство боеприпаса РПО-А (вверху), РПО-З и РПО-Д (внизу) Источник изображения: И. Кочин

Из материалов парламентской комиссии по расследования теракта в Беслане стало ясно, что применение РПО-А не привело к возникновению очагов пожара, которые стали причиной основных жертв среди заложников. Также установлено, что действие термобарического боеприпаса приводит к вспышке длительностью менее 0,5 секунды радиусом около 3 м с температурой порядка 1623 К. Уже на расстоянии более 5 м от места взрыва человек получает травмы, не опасные для жизни и сопровождающиеся временными расстройствами здоровья.

Для обучения стрельбе из огнемёта РПО-А разработан целый ряд тренажёров: 7,62-мм ПУС РПО-А(М), 5,6-мм малокалиберный МОТ-А и классный электронный 9Ф700-2. В Украине в 2017 году представили свой вариант РПО-А под наименованием РПВ-16 (РПО-16). Отличия от огнемёта советского образца состоят во многоразовом пусковом устройстве и модернизированном взрывателе боеприпаса (ПРПВ-16 или В17К вместо В-695 или У-505Ш). Свои варианта «Шмеля» производятся в Китае и Северной Корее.

Огнемёт РПВ-16 Источник изображения: Укроборонпром

Новая струя

В начале 2000-х годов появился модернизированный «Шмель» повышенной дальности и мощности. Новый РПО ПДМ-А «Приз» не имеет принципиальных отличий от РПО-А, но обладает многоразовым пусковым устройством и дополнительным телескопическим стволом. Такая конструкция почти вдвое увеличивает длину пускового устройства во время выстрела и позволяет достичь внушительных 1,7 км максимальной дальности стрельбы.

Огнемёт РПО ПДМ-А Источник изображения: recomonkey.com

Для повышения эффективности и точности стрельбы из РПО ПДМ-А разработан ряд оптических приборов. Среди них прицел огнемётчика ночной (ПОН) и всесуточный автоматизированный оптический прицел (ВАОП). Последний оборудован лазерным дальномером, баллистическим вычислителем, температурным датчиком заряда и обеспечивает обнаружение и поражение целей на дальности до 1500 м в любое время суток. При этом пусковое устройство огнемёта позволяет монтировать и другие оптические приборы. Однако, как и в случае с прицелами ОПО и ОПО-1 для РПО-А, такие варианты комплектации чаще встречаются на выставках и демонстрационных стрельбах, нежели непосредственно в войсках.

В 2003 году на вооружение российских войск РХБЗ приняли РПО ПДМ-А «Приз», а через два года в ряду штатных огнемётов появился ещё и струйный пехотный огнемёт (СПО) «Варна». Казалось бы, произошёл возврат к классической схеме огнемёта ЛПО-50, однако это не так — конструкция боеприпаса СПО по своим свойствам ближе к родоначальнику советских капсюльных огнемётов РПО «Рысь». При этом устройство пускового устройства осталось таким же, как и у РПО-А «Шмель».

Стрельба из СПО «Варна» Источник изображения: popmech.ru

Отличить «Варну» от «Шмеля» можно по маркировке в виде двух красных пересекающихся полос на торцевой крышке огнемёта (РПО-А имеет две красные, РПО-З — одну красную, а РПО-Д — одну жёлтую полосу). Боеприпас «Варны» воспламеняется в полёте, как и у «Рыси», при этом огнесмесь заключена в мягкостенный баллон из металлической сетки. В таком пылающем контейнере струя огня направляется в цель из пусковой трубы огнемёта с помощью вышибного двигателя. Происходит это аналогично струйным огнемётам прошлого поколения, где огнеметание происходило под давлением из баллонных резервуаров.

Повысив эффективность создания очагов пожара (главное предназначение огнемёта), пришлось пожертвовать дальностью доставки огнесмеси до цели. Она вернулась к показателям струйных ранцевых огнемётов и едва превысила сотню метров. При этом снова появилась возможность использования огнемёта из укрытий и помещений на удалении одного метра от преграды позади огнемётчика. Таким образом, в настоящее время на вооружении огнемётчика есть целый комплекс 93-мм боеприпасов различного назначения, основу которого заложили разработчики РПО «Рысь» почти полвека тому назад.

Технические характеристики гранат РПО РПО-З РПО ПДМ-А СПО Индекс МО25 МО.1.03.00 МО.1.05.00 МО.1.09.00 Калибр, мм 93 93 90 93 Длина, мм 1440 920 922 920 Масса, кг 12,1 11 8,8 8,1 Масса огнесмеси, кг 4 2,1 3,5 2,5 Тип огнесмеси МПС-1А ОМ-12 ОМ-100МИ ОМ-12 Масса вьюка из двух огнемётов, кг 22 22 19 16,2 Прицельная дальность стрельбы с механическим прицелом, м 190 / 250 600 800 70 Максимальная дальность стрельбы, м 400 1200 1700 120

Источники:

Реактивный пехотный огнемет МО 25.000, МО 25-1.000. Техническое описание и инструкция по эксплуатации МО 25.000, МО 25-1.000 ТО Наставление по стрелковому делу. 93-мм реактивный пехотный огнемет (РПО-А) Реактивный пехотный огнемет. МО.1.02.00, МО.1.03.00, МО.1.04.00 ТО Реактивный пехотный огнемет повышенной дальности и мощности в термобарическом снаряжении РПО ПДМ-А. Технические условия МО.1.05.00.00.000 ТУ Приспособление учебной стрельбы ПУС РПО-А(М). Руководство по эксплуатации ПУС РПО-А(М) РЭ

Руслан Гук