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РИА Новости

Горные стрелки ЦВО выиграли "Конный марафон" в Туве

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Горные стрелки ДВВКУ первыми из военных прошли подготовку в новом центре "Ергаки"
Горные стрелки ДВВКУ первыми из военных прошли подготовку в новом центре "Ергаки".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВВО

НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа заняли первое место во всеармейском этапе международных армейских игр АрМИ-2021 по "Конному марафону", прошедшем в республике Тыва, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.

"По итогам двух этапов "Конный марафон на длинную дистанцию" и "Смешанная эстафета" победителем в командном зачете всеармейского этапа стала команда Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

В рамках конкурса, который проходил с 24 по 29 мая, команды совершили двухдневный конный марш на дистанцию свыше 100 километров, приняли участие в "Смешанной эстафете" и выполнили специальные задачи в ходе конкурса коноводов и конном дозоре, преодолели полосу препятствий, отработали тактические действия и поразили мишени.

"Осложняли задачу участникам в ходе прохождения этапов погодные условия, которые преподносили сюрпризы в виде проливных дожей и колебания температуры от +5 до +30 градусов Цельсия", - отметили в пресс-службе.

Всеармейский конкурс "Конный марафон" стартовал 24 мая. В течение пяти дней лучшие военнослужащие конных подразделений соревновались за победу и право на участие в Международных играх (АрМИ-2021), которые состоятся в августе. В конкурсе принимали участие пять команд: команды Центрального и Южного военных округов, команда Рязанского десантного училища и дебютанты соревнований - команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Тувинского государственного университета.

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