Генерал предупредил об угрозе из-за развала ядерной триады США

Развал ядерной триады США грозит масштабным конфликтом, об этом заявил в субботу, 29 мая, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов.

Он уверен, что российские средства сдерживания как обычного, так и ядерного характера должны быть в высокой степени готовности, особенно в ближайшее десятилетие. Спектр их действия определен положениями военной доктрины и основами российской политики в области ядерного оружия.

«При необходимости, а необходимость такая будет, надо разработать положение предупреждаемого проецирования силы, то есть адекватной реакции, потребуется также совершенствование нормативно-правовой базы в развитие этих и других документов», — цитирует Карпова «РИА Новости».

По его словам, ядерная триада США находится не в лучшем состоянии, а перспективы даже хуже. Так, на вооружении среди наземных компонентов у страны с 1970 года находятся 400 межконтинентальных баллистических ракет «Минитмен-3», модернизационный ресурс которых выбран, подлежат замене в 2028 году.

Кроме того, в составе военно-морских сил (ВМС) США 14 атомных подлодок с баллистическими ракетами «Огайо», из которых головные лодки подлежат замене в 2027 году.

«Им будет уже 46 лет, а последним в действующей серии — 30 лет. Как оставшиеся будут вести себя в период 2028-2040 годы — вопрос открытый», — подчеркнул Карпов.

Генерал-лейтенант добавил, что не вызывает опасения только воздушная составляющая американских военных сил.

Он также сослался на доклад министерства энергетики США, где говорится о возможностях нынешнего состояния научно-производственной базы этого ведомства обеспечить заданные характеристики ядерного оружия. При этом министерство не готово к серийному производству новых ядерных боезарядов для следующих образцов ракетного вооружения.

Эксперт считает, что если осторожно поверить в данные открытого доклада, что период с 2028-го по 2035 год будет тяжелым для американской ядерной мощи. Нет гарантии, что США смогут вовремя обновить свой потенциал. Американская элита, расставаясь с мировым господством, «будет рассматривать ядерное оружие в практической плоскости», резюмировал Карпов.

27 мая министр обороны США Ллойд Остин выступил в поддержку модернизации ядерной триады страны. Он признал, что страна не будет отказываться от межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые нужны для нормального функционирования ядерной триады страны. Министр напомнил, что Вашингтон намерен скорректировать обнародованную в 2018 году ядерную доктрину.

10 ноября прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет и дальше модернизировать свои стратегические ядерные силы. Он подчеркнул, что ключевой гарантией безопасности России остается ядерная триада. Как заявил президент, в последние годы в армию и на флот в приоритетном порядке поступают новые ракетные и авиационные комплексы.

2 декабря российский лидер отметил, что к середине декабря 2020 года доля современных вооружений и техники в ВС РФ достигла более 70%, а в ядерных силах — 86%. По его мнению, ядерная триада вышла на уровень, позволяющий обеспечивать безопасность страны.

Ранее в начале декабря 2020 года замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия считает важным именно сейчас подтвердить недопустимость ядерной войны. Он добавил, что основная часть новых систем не подпадает под параметры соглашения о стратегических наступательных вооружениях.