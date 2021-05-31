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Известия.ru

Вертолет Ми-28НМ получит сравнимую с бомбардировщиками ударную мощь

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Новейший российский боевой вертолет Ми-28НМ сможет нести до четырех дальнобойных крылатых ракет, его ударные возможности будут сравнимы с фронтовыми бомбардировщиками. Об этом 29 мая сообщил РИА «Новости» источник в авиастроительной отрасли.

«В настоящее время продолжаются летные испытаниям вертолетных крылатых ракет «изделие 305» с максимальной дальностью применения 100 км. Модернизированный Ми-28НМ «Ночной охотник» сможет нести четыре таких ракеты на точках внешней подвески», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что применение крылатых ракет в значительной степени расширит боевые возможности вертолета в части высокоточного поражения командных пунктов противника, складов с оружием, «других важных объектов военной инфраструктуры и скоплений живой силы».

По словам источника, на сегодняшний день ни один другой вертолет в мире не имеет крылатых ракет такой дальности и мощности в качестве штатного вида своих авиационных средств поражения.

«Возможность нести сразу четыре крылатые ракеты ставит Ми-28НМ по типу поражаемых целей на один уровень с фронтовыми бомбардировщиками», — подчеркнул он.

Вертолеты Ми-28НМ производятся на заводе «Роствертол» (входит в «Вертолеты России»). Наиболее заметным внешним отличием аппарата от предшественника является расположенный сразу над винтом шарообразный обтекатель радиолокационной станции.

Новейший вертолет может выполнять большой круг задач — от разведки и целеуказания до уничтожения воздушных и наземных целей. Его броня машины способна защитить экипаж от бронебойных снарядов калибром до 20 мм.

18 мая сообщалось, что Ми-28НМ получил управляемое и неуправляемое ракетное оружие нового поколения.

30 декабря Вооруженным силам России были переданы первые два серийных ударных вертолета модернизированного проекта Ми-28НМ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Роствертол
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