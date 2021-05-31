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РИА Новости

Источник: Ми-28НМ получит ударную мощь, сравнимую с бомбардировщиками

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Боевой вертолет Ми-28Н
Боевой вертолет Ми-28Н.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Венявский

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новейший российский боевой вертолет Ми-28НМ сможет нести до четырех дальнобойных крылатых ракет, его ударные возможности будут сравнимы с фронтовыми бомбардировщиками, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

"В настоящее время продолжаются летные испытаниям вертолетных крылатых ракет "изделие 305" с максимальной дальностью применения 100 километров. Модернизированный Ми-28НМ "Ночной охотник" сможет нести четыре таких ракеты на точках внешней подвески", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, "применение крылатых ракет существенно расширит боевые возможности Ми-28НМ в части высокоточного поражения командных пунктов противника, складов с оружием, других важных объектов военной инфраструктуры и скоплений живой силы".

Ни один другой вертолет в мире на сегодняшний день не имеет крылатых ракет такой дальности и мощности в качестве штатного вида своих авиационных средств поражения, отметил источник.

"Возможность нести сразу четыре крылатые ракеты ставит Ми-28НМ по типу поражаемых целей на один уровень с фронтовыми бомбардировщиками", - добавил он.

Ми-28НМ производятся на заводе "Роствертол" (входит в "Вертолеты России"). Наиболее заметное внешнее отличие Ми-28НМ от предшественника – расположенный сразу над винтом шарообразный обтекатель радиолокационной станции.

Новейший вертолет способен выполнять широкий круг задач – от разведки и целеуказания до уничтожения наземных и воздушных целей. В арсенал Ми-28НМ входит целый набор управляемых ракет. Машина несет защиту от бронебойных снарядов калибром до 20 миллиметров.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
Роствертол
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