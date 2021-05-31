Рогозин сообщил о выведении на целевые орбиты всех спутников OneWeb

Все 36 британских спутников связи OneWeb выведены на целевые орбиты с помощью российского разгонного блока «Фрегат». Об этом 29 мая глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале.

«Есть отделение всех 36 космических аппаратов!» — сообщил он.

28 мая в 20:38 мск ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный, и спустя 10 минут разгонный блок «Фрегат» с аппаратами отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Дальнейшее выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 км было обеспечено благодаря двум включениям маршевого двигателя «Фрегата». Отделение аппаратов от разгонного блока проходило в девять этапов.

«Роскосмос» планирует в 2021 году осуществить около шести запусков британских спутников связи OneWeb с Восточного. Контракт между Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей «Союз» с разгонными блоками «Фрегат» для выведения в космос 672 спутников OneWeb был заключен в 2015 году.