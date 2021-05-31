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ТАСС

Все 36 спутников OneWeb успешно выведены на орбиту

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Запуск РН "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb с космодрома Восточный
Запуск РН "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb с космодрома Восточный.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Это седьмой запуск спутников OneWeb и четвертый полностью коммерческий пуск с Восточного

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Все британские спутники связи OneWeb, запущенные с космодрома Восточный на ракете-носителе "Союз-2.1б", успешно отделились от разгонного блока "Фрегат". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в субботу.

"Все спутники в штатном режиме выведены на целевые орбиты и взяты под управление заказчиком данного запуска", - сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе добавили, что после завершения разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок "Фрегат" будет сведен с околоземной орбиты. Несгораемые элементы будут затоплены в несудоходной части Тихого океана.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в 20:38 мск 28 мая с космодрома Восточный. Примерно через девять минут "Фрегат" со спутниками отделился от третьей ступени ракеты. Выведение аппаратов разгонным блоком заняло 3 часа 51 минуту. Спутники отделялись в несколько этапов.

Это седьмой запуск спутников OneWeb и четвертый полностью коммерческий пуск с Восточного. После него число космических аппаратов британской компании на орбите увеличилось до 218. Этот пуск с Восточного побил рекорд по количеству стартов с дальневосточного космодрома в год. Ранее наибольшее число пусков (два) в год было произведено в 2018 году.

Изначально пуск должен был состояться в 20:43 мск 27 мая, однако был перенесен на резервную дату. Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, ракета-носитель осталась в предстартовом состоянии. В свою очередь источник на космодроме пояснил ТАСС, что пуск перенесен на 28 мая из-за выявленных автоматикой замечаний. Позднее компания Arianespace, которая является оператором пуска, сообщила о необходимости замены электрооборудования на ракете перед стартом.

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Восточный Космодром
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