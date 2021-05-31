NASA в бюджете на 2022 год не предусмотрело покупку мест на «Союзах»

Бюджет NASA на 2022 год не предусматривает покупку дополнительных мест на российских кораблях «Союз» для полетов к Международной космической станции (МКС), но Соединенные Штаты надеются на продолжение полетов по взаимному обмену. Об этом 28 мая сообщил представитель NASA.

«Этот бюджет не содержит планов покупки мест на «Союзе», но у нас все еще есть соглашение о взаимообмене на ваших (российских) и наших кораблях, поэтому планов о покупке нет, но у нас есть планы тем не менее использовать этот корабль», — сказал представитель на брифинге, посвященном публикации бюджетного запроса NASA на 2022 финансовый год. Трансляция велась на сайте ведомства.

10 марта в пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что договоренность о перекрестных полетах на российских «Союзах» и американских CrewDragon к МКС находится на стадии обсуждения. В госкорпорации отметили, что такие полеты станут возможны после завершения Соединенными Штатами испытаний новых кораблей и подтверждения их безопасности.

12 мая стало известно, что «Роскосмос» планирует провести 16 пусков ракет-носителей с космодромов Байконур и Восточный до июля 2022 года. Отмечается, что в период до июля 2022 года ожидаются три пуска ракеты тяжелого класса. К ним относятся: «Протон-М» и восемь стартов ракеты «Союз-2» с Байконура, а также пять пусков «Союза-2» с Восточного.